Secado que cuida tu cabello con la toalla correcta

Tras la ducha, llega el momento de secarse el pelo, un paso que solemos pasar por alto y al que en realidad deberíamos darle más importancia de la que creemos. Y es que, no se trata solo de retirar la humedad: la forma en la que lo hacemos y, sobre todo, el tipo de toalla que utilicemos, puede marcar la diferencia entre un cabello sano, suave y con brillo, o uno encrespado, frágil y de difícil manejo,

¿Frotas tu cabello húmedo con la toalla? Error asegurado. Este es uno de los gestos más comunes tras salir de la ducha, pues frotar el pelo húmedo provoca daños a la fibra capilar, es decir, causa fricción debilitando las hebras, y por ende posibles roturas. El temido 'frizz', es otro de los efectos que puede aparecer al secar el cabello de manera inadecuada. Esto no solo provoca que pierda su brillo natural, sino que también le resta suavidad y hace que se vea más apagado. Igualmente favorece la aparición de enredos complicando el momento de peinarse, generando tirones, lo que puede causar un incremento de rotura.

Por otro lado, envolver el cabello en un turbante con la intención de secarlo y ganar comodidad, es, aunque muy común, otro de los grandes errores. ¿Por qué? Al hacer uso de una toalla de algodón convencional, que absorbe el agua, el turbante se carga de peso. De esta manera, el pelo se tensa ejerciendo una presión dañina para tu melena.

La clave que estabas buscando

Emplea una toalla con fibras finas, cuanto más lo sean esto permitirá que el agua se desplace más fácilmente mediante ellas, sin dañar la cutícula del cabello. Este tipo de tejido no solo protege de cualquier daño, sino que también tiene una mayor capacidad de absorción que una toalla convencional, ayudando a secarlo de forma más rápida y eficiente.

El resultado: un secado más delicado. Una alternativa suave y eficaz que tu melena agradecerá a largo plazo. ¿Te animas a hacerte con una de ellas?