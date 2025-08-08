¿Sabías que el sol puede arruinar tu manicura?

Y. H. Viernes, 8 de agosto 2025, 08:13 Comenta Compartir

Con la manicura lista y recién hecha para lucirse, es el momento de disfrutar de las vacaciones y por supuesto, del sol. No obstante, al regresar, las uñas suelen mostrar signos de deterioro e incluso poseen un tono que no teníamos primeramente. Y es que, el sol también las daña pues se encuentran constantemente expuestas al mismo, algo inevitable durante esta época.

A continuación te contamos cuáles son los daños que generan los rayos solares en nuestras uñas sin darnos cuenta:

1. Degradación del esmalte

Los rayos UV afectan directamente a la fórmula del esmalte lo que hace que éste pierda el brillo, se vea opaco e incluso que se pierda el color. Consejo de experta: los tonos que más duran en verano no son los fosforitos, por perfectos que nos parezcan para esta época y nos ayuden a lucir unas manos más bronceadas. Los mejores tonos, sin duda, son el mantequilla, el 'nude', el rosa empolvado y el tono ámbar, un marrón cálido con matices anaranjados y dorados.

2. Fotoenvejecimiento

Al igual que sucede en la piel, la exposición frecuente al sol puede causar cambios en las uñas como la pérdida de brillo o coloración amarillenta, así como una pigmentación irregular en las mismas. Por tanto, ¿mejor evitarlas y protegernos, verdad? Para ello elige esmaltes con protección UV. Estos ayudan a prevenir la decoloración causada por la radiación solar.

3. Debilitamiento de la uña natural

Puede darse de dos maneras: resecando la uña y su alrededor (cutículas y otras pieles) y debilitando la propia uña siendo así más propensa a que se rompa, ya que pierde fuerza y son más blandas de lo habitual. De tal manera que, para contrarrestar es indispensable aplicar aceites o cremas nutritivas para mantenerlas fuertes y con buen aspecto.

4. Daño uñas acrílicas

En verano, lucir este tipo de uñas es lo ideal, no obstante hay que tener en cuenta que con los rayos solares pueden hacer que pierdan transparencia, se amarilleen o se agrieten, afectando tanto al color como a la durabilidad de las mismas.