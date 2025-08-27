Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Conoce las combinaciones de ingredientes dañinas para tu piel IG
Gipuzkoa de Moda

Los peligros de mezclar ingredientes en tu rutina de 'skincare'

Aprende a identificar qué combinaciones dañan la barrera de tu piel. La clave no está en la cantidad sino en el producto que mejor se adapte a las necesidades de tu piel

Y. H.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:25

Saber hacer una rutina de 'skincare' puede parecer algo básico que todos damos por sentado. Pero, ¿realmente sabemos hacernosla adecuadamente? No consiste únicamente en poner capas y capas de producto siguiendo las tendencias o recomendaciones generales. El secreto está en conocer las necesidades de nuestra propia piel, entender cómo reacciona ante ciertos activos y conocer los ingredientes que no deben mezclarse debido a sus consecuencias.

Alfa hidroxiácidos (AHA), Vitaminca C y Retinol

Si haces uso de cosméticos que contengan estos ingredientes de forma individual, corres el riesgo de sufrir una exfoliación excesiva, por lo que tu cutis quedaría desprotegido, irritado y puede que aparezcan manchas indeseadas. Consejo de experta: si dichos ingredientes forman parte del mismo producto, no te alarmes, puedes emplearlo sin problema ya que las medidas de cada uno de ellos están compensadas y no te supondrá reacción.

Ácido glicólico y Ácido Retinoico

Esta combinación provoca: extrema sensibilidad. El primero exfolia químicamente mientras que el segundo se encarga de renovar las células muertas de la piel aumentando el colágeno. Por tanto, la utilización de ambos destruye la capa protectora de la piel y la hace más sensible y vulnerable.

Retinol y Ácido salicílico

Estos ingredientes empleados al mismo tiempo resultan ser muy potentes para la barrera cutánea, causando: irritación, pérdida de brillo, sequedad intensa y descamación visible, haciendo que la superficie cutánea se vea áspera. De esta manera, la piel obtendrá un aspecto apagado, con poca elasticidad y vitalidad.

Retinol x3

Existe la errónea creencia de que cuanto más retinol se emplee en la piel, más tersa y suave se sentirá, pero esto es… ¡erróneo! El abuso de productos con este ingrediente te causarán picor, quemazón, sequedad extrema e incluso irritaciones con inflamaciones severas . Por tanto, ten cuidado y recuerda que en el cuidado de la piel menos es más.

