Todo lo que necesitas saber sobre el champú en seco

El champú en seco, que tan de moda se ha puesto en los últimos años, nos ha salvado en infinidad de ocasiones, ya sea porque disponíamos de poco tiempo para arreglarnos o porque nos parecía una solución muy práctica para el día a día.

No obstante, y antes de empezar a desarrollar este concepto, debemos tener en mente varias cuestiones sobre este producto. Por mucho que en su etiqueta se le defina como champú, lo que hace no es limpiarlo. En todas sus versiones, ya sea en 'spray', polvo o 'mousse', tiene una gran función y es absorber el exceso de grasa desde el cuero cabelludo hasta la puntas, ofreciendo estabilidad y forma al cabello. No necesita aclarado, ya que hace que lo graso de tu melena se «disip» antes de volver a lavarlo. Pero no solo eso, también aporta volumen. ¿Cómo lo consigue? Gracias a ingredientes como el almidón de maíz o arroz.

Champú en seco: tu aliado (si sabes usarlo correctamente)

En muchas ocasiones sentimos que no funciona, pero es porque hacemos un uso erróneo del producto, ya sea porque lo aplicamos muy cerca o porque no apostamos por la cantidad idónea. La mejor forma de aplicarlo es alejando el aerosol unos 10 centímetros de tu cabeza. Posteriormente, masajea la raíz y… ¡Lista, melena radiante en segundos!

Si te preguntas si el champú en seco daña tu cuero cabelludo, la respuesta es que, en condiciones normales de su uso, no. Lo que sí lo daña es si recurrimos constantemente a él sin lavarlo. Esto genera en el cuero cabelludo una acumulación de producto que puede dar lugar a foliculitis, una infección de los folículos pilosos generando la inflamación de la raíz, un evidente enrojecimiento, picor y pequeños granitos.

Finalmente, tampoco es el causante de la caída capilar, pero sí puede generar inflamación debido a la acumulación de producto mencionada, contribuyendo así a su caída por su falta de oxigenación.

Consejo de experta: no hagas uso del champú en seco más de dos días seguidos. ¡Piensa en tu melena!

