Inyección de energía capilar a tu alcance

¿Alguna vez has oído hablar del champú con cafeína? Quizá te suena algo raro, porque solemos asociar la cafeína con el café de las mañanas, pero lo cierto es que este ingrediente también ha encontrado un lugar en el cuidado capilar.

Desde hace tiempo, este producto capilar se ha puesto de moda gracias a sus beneficios para la salud del cabello y cuero cabelludo. ¿Te animas a conocerlos?

1. Estimulación del folículo piloso

La cafeína tiene la capacidad de mejorar la llegada de nutrientes a la raíz del pelo, teniendo así un efecto beneficioso sobre el crecimiento del cabello. Igualmente, la inclusión de cafeína en champús o tónicos capilares representa una alternativa complementaria para aquellas personas que buscan mejorar la densidad, vitalidad y resistencia de su cabello.

2. Cabello más fuerte y con mejor aspecto

Gracias al uso constante del champú en seco se nota menos fragilidad y rotura en el cabello, sobre todo de medios a puntas, que suelen ser las zonas más castigadas por el cepillado, el calor de las planchas o secadores, y los procesos químicos como tintes o decoloraciones.

3. Apoyo contra la caída del cabello

Aunque este producto no es un tratamiento médico anticaída en sentido estricto, sí puede ser un buen aliado para quienes buscan cuidar su cabello y mantenerlo sano por mucho tiempo. Por tanto, con un uso constante puede contribuir a ralentizar el proceso de debilitamiento progresivo del cabello.

¡A tener en cuenta! No funciona como sustituto de tratamientos médicos probados, pero sí como complemento.

4. Sensación de frescor y vitalidad

Uno de los efectos más inmediatos de su utilización es, sin duda, la sensación refrescante que aporta al cuero cabelludo. La cafeína estimula la microcirculación sanguínea y activa la zona, por lo tanto, al entrar en contacto con la piel, se genera un ligero cosquilleo energizante beneficioso para tu cabello. Igualmente, aporta una sensación de limpieza profunda, aportando mayor vitalidad.