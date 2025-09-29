Gorro de seda: ¿secreto de belleza o mito?

Y. H. Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Lo hemos visto por todas las redes sociales, especialmente por Tik tok, indicando los grandes beneficios que este accesorio tiene para nuestro cabello.

¿Cómo utilizarlo? En primer lugar, desenreda el pelo antes de ir a dormir, además añádele unas gotas de aceite para aportarle un extra de hidratación. A continuación recoge el cabello en un moño o en una trenza floja, y con la cabeza inclinada hacia abajo, coloca el gorro desde la nuca hacia la frente. Una vez realizados estos pasos asegúrate de que todo el cabello se encuentra en el interior, sin aplastarlo en exceso.

A simple vista puede parecer un accesorio prescindible pero es mucho más que una tendencia. Os desvelamos sus beneficios:

1. Protege al cabello del 'frizz' y roturas

La seda reduce la fricción entre el cabello y la almohada. Esto ayuda a reducir por tanto el temido 'frizz' pues al no haber fricciones innecesarias, las fibras capilares se mantienen más fuertes y uniformes; También evita el aumento de puntas abiertas, y la rotura del cabello durante la noche.

2. Hidratación

La seda no absorbe los aceites naturales del cabello, y por ello lo mantiene: hidratado y suave. A diferencia de otros tejidos como el algodón, que tienden a retener la humedad y eliminar los aceites esenciales, la seda actúa como superficie protectora que respeta la barrera natural del cabello. Así, mientras duermes, tu pelo no pierde su lubricación natural y lo convierte más brillante e hidratado.

3. Duración del peinado

Si te haces trenzas, moños u otro tipo de peinados, el gorro de seda te ayudará a mantenerlo intacto de la mejor forma posible. Así, te despiertas con el peinado prácticamente igual de pulido que la noche anterior, ahorrando tiempo y esfuerzo en tu rutina diaria.

¡Consejo de cuidado! Lávalo a mano o en ciclo delicado con un detergente suave. De esta forma, sus propiedades durarán por mucho más tiempo. ¿Te animas a probarlo?