¿Definición de amor propio? mimar y cuidar tu piel

Y.H Jueves, 6 de marzo 2025, 06:55 | Actualizado 07:06h. Comenta Compartir

¿Cuánto valoramos y queremos nuestra piel? La respuesta la tenemos en base a los cuidados que le otorgamos. La piel es uno de los órganos más grandes y por esta razón, es imprescindible cuidarla. Nos acompaña durante toda la vida y hay infinidad de agentes externos e internos que la pueden dañar. De modo que, es necesario prestar atención a las irregularidades que aparecen en ella.

Hoy en día, es inevitable comparar nuestros rostros con supermodelos, con 'influencers' u otros personajes públicos que aparecen en las redes sociales. Es una comparación constante que deriva en la creación de complejos e inseguridades. El movimiento 'Skin Positive' promueve la aceptación de la piel imperfecta, porque seamos honestos, la piel perfecta no existe. Gracias a él, es más común ver imágenes sin filtros o sin maquillar, una cuestión impensable años atrás. Por tanto, cada vez se visibilizan unos ideales de belleza más reales.

A continuación te mostramos 3 pasos que debes conocer para mimar y cuidar tu piel, a pesar de su acné, marcas o arrugas, ¡no te los pierdas!:

1. Reconoce las necesidades de tu piel

Qué necesita tu piel para cuidarla mejor y así darle lo que realmente está pidiendo a gritos es primordial. Por ello, tienes que alertarte cuando aparezca alguna anomalía cutánea o incluso cuando la percibes excesivamente grasa o muy seca. Esto, es una señal de que estás haciendo uso de productos inadecuados en base a tu tipo de piel, y esto, es esencial conocerlo para cuidarla y tratarla correctamente.

Ampliar Identifica qué productos son aptos para tu piel Pinterest

2. Sé constante con tu piel

Una buena y constante rutina de 'skincare' en tu vida debe ser una cuestión obligatoria. Si ya lo eres y aprecias que aun así aparece un brote de acné, no debes alertarte, déjame decirte que la aparición de granos es normal (no en exceso). Al fin y al cabo, la alimentación, las hormonas, el estrés, entre otros muchos factores dan lugar a la aparición de los indeseados. Esto, no implica que estés realizando mal tu cuidado facial, aunque sí es recomendable que supervises los ingredientes de los productos para comprobar si son aptos para tu piel. No obstante, si consideras que la situación se está agravando es recomendable que acudas a un dermatólogo.

Igualmente, con la aparición de los granos se dan las inseguridades y complejos, totalmente entendible. Sin embargo, no hemos de llevarlo por ese camino, debemos decirnos a nosotras mismas que es algo completamente normal y que pasará. No debemos tapar con maquillaje algo que es común y que está más normalizado en la sociedad de lo que nos pensamos, ¿quién no ha tenido acné alguna vez?

3. Descubre el placer del 'skincare'

No consiste en ocultar tus imperfecciones, sino en tratarlas y aceptarlas. Tú decides por dónde empezar y el empeño que deseas poner en el cuidado de tu propia piel. Disfruta del proceso del 'skincare' y aprecia cada rasgo que te hace ser tú (marcas de acné, arrugas, estrías o lunares). Mima tu rostro y cuerpo dedicando un rato para ti. Tu piel y tu mente te lo agradecerán.

El cuidado de uno mismo ayudará a relajarte, a centrarte y a verte una piel más saludable, son todo ventajas ¡anímate!