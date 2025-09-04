4 claves para recuperar tu pelo tras el verano

Y. H. Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

Tras unos meses expuestos al sol es hora de reparar el daño causado. La sal o el cloro son algunas de las impurezas que se acumulan y pueden dañar nuestro cabello tras los días de playa y piscina, así como lo hace directamente el sol. Este último provoca fragilidad, haciéndolo más vulnerable a la rotura, sequedad, una pérdida de brillo notable, mayor encrespamiento y un aumento de puntas abiertas. ¡Una pesadilla!

Por tanto, si sientes que tu pelo ha sufrido estos efectos, te recomendamos que continúes leyendo para solucionarlos:

1. Hidratación (profunda)

Tras finalizar las vacaciones sentirás que tu pelo quizá está más seco de lo normal. Pero, ¡no te alarmes! Lo que te recomendamos para que la melena vuelva a ser la que era es hacer uso de mascarillas capilares, esto ayudará a recuperar los nutrientes perdidos.

Consejo de experta: puedes hacerlo de dos maneras, echártela de medios a puntas, antes de la ducha, para que actúe en profundidad (durante media hora aproximadamente) o como próximo paso después del champú. Ambas formas te lo hidratarán como es debido. ¡Pruébalas!

2. Limpieza adecuada

Esto es imprescindible. Debes hacer uso de champús con ingredientes naturales que contengan: aceite de argán, de coco o manteca de karité, entre otros. Además, tienes que evitar aquellos con sulfatos y alcoholes fuertes, ya que dañará tu pelo y lo dejarán aún más seco.

Consejo de experta: aclara tu cabello con agua fría después del lavado. ¿Objetivo? Sellar las cutículas, conseguir brillo y estimular el cuero cabelludo.

3. Evita herramientas de calor

Por muy acostumbradas que nos encontremos a secarnos el pelo con el secador o a alisárnoslo para que esté perfecto con las planchas, lo recomendable, para después del verano es, dejar estas herramientas de calor a un lado (por un tiempo). Aprende a lucir tu melena natural, sin complejos. Paulatinamente irás viendo mejoras, ¡te lo aseguramos!

4. Mantenimiento y cuidado diario

El inicio de septiembre, es el momento ideal para recargar energía, para renovarse y para sanear tu cabello. Esto debería ser tradición. Es decir, que después del verano cortemos las puntas con el fin de eliminar el pelo dañado y que, de esta manera, crezca sano. Un hábito que tu pelo agradecerá a largo plazo.