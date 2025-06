Bronceador fallido: La solución que tu piel necesita

Yasmina Hernández Jueves, 12 de junio 2025, 07:41 Comenta Compartir

El buen tiempo nos invita a lucir prendas ligeras, transparencias, mangas cortas… Aquí es donde comienza el problema habitual del inicio de la temporada de verano, y es que, no estamos lo suficientemente bronceadas como para sacarlas el máximo partido, y optamos por taparnos hasta que acudimos a la playa un par de días, y adquirimos un tono 'más decente'.

Frente a esta situación, cada vez es más común hacer uso del autobronceador para adquirir ese tono de piel que tanto anhelamos, nada más comenzar el verano. No obstante, hay que ser prudente con él, tener paciencia y seguir cuidadosamente las instrucciones, de lo contrario el tono deseado se convertirá en la peor de tus pesadillas. Por tanto, ¿qué sucede cuando nos lo aplicamos incorrectamente? La piel se verá bronceada a parches, se obtendrá un tono anaranjado y tendremos zonas que no queríamos broncear ligeramente manchadas.

Si no te has retirado el autobronceador con agua y jabón tras su aplicación, la retirada del mismo será costosa, pero no imposible. Te traemos soluciones para deshacerte de las manchas:

1. Exfolia la piel

Es crucial conocer que el autobronceador únicamente afecta a la parte superficial de la piel, por lo que realizando una exfoliación lograremos retirar tanto pieles muertas como restos del producto. Recuerda: en el proceso mima tu piel y no la irrites. Si aparecen rojeces, déjala descansar y repite el proceso pasado un tiempo.

2. Aceite de baño

Aplica aceite de baño sobre las zonas manchadas, deja que el producto actúe y posteriormente, mójalas con agua tibia. Ahora, con la piel húmeda, hazte con una toalla y con movimientos circulares frota la zona. Poco a poco notarás cómo el color se va aclarando.

Uno de los productos que actúa eficazmente ante este problema, es el aceite de los bebés, ya que su composición facilita el desprendimiento de la pigmentación en la capa superficial de la piel.

3. Zumo de limón

Gracias a los grandes beneficios que contiene el zumo de limón para nuestra salud, también nos puede ayudar a eliminar los restos de autobronceador, sí has escuchado bien. ¿El procedimiento? Muy sencillo. Exprime un limón, o un par, en caso de que haya que eliminar mucho producto, y échalo sobre las zonas manchadas con la ayuda de un disco de algodón. Después, acláralo.

Consejo de experta: si consideras que no se ha eliminado por completo, vuelve a repetir el proceso, pero con media hora de margen para que la piel no se irrite.