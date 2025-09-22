Aftershave, ¿con o sin alcohol?

Y. H. Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:38 Comenta Compartir

Uno de los productos más utilizados en el ámbito del cuidado personal masculino es sin duda: el aftershave. Para muchos, indispensable en su día a día para calmar la irritación de la piel. No obstante, debemos fijarnos detenidamente en los ingredientes de éste para no perjudicar nuestro rostro.

Existen algunos con textura cremosa, lociones, geles o 'splash' (similar a las lociones, pero menos agresivo). Además, poseen ingredientes calmantes como glicerina, aloe vera, pantenol, manteca de karité, entre otros. Pero, debemos prestar atención a uno que suele ser recurrente en este tipo de productos, el alcohol.

A continuación, te indicamos cuáles son las ventajas y desventajas de este componente en tu aftershave cotidiano.

Al contener este ingrediente hace que el producto sea antiséptico, lo que ayuda a eliminar bacterias y evitar posibles infecciones que puedan darse por algún corte ocasionado por la cuchilla de afeitar. Igualmente, produce una sensación de alivio y frescor, que dura a lo largo del día.

Por otro lado, si posees piel grasa, este ingrediente te ayudará a controlar su exceso por sus propiedades seborreguladoras.

¿Sus inconvenientes?

A la hora de utilizar este producto, conviene conocer las desventajas que puede generar en tu piel el alcohol como elemento principal de tu aftershave. Produce sequedad excesiva en tu piel (si ésta es muy sensible) llegando, en algunos casos, a irritarla y a enrojecerla, con picores como consecuencia.

Además, su uso frecuente puede debilitar la barrera cutánea, ya que al ser antiséptico, elimina tanto bacterias que puedan ocasionar infecciones, como las que ya habitan beneficiosamente en tu piel, aportando: protección, inmunidad y equilibrio.

¿Conclusión? Hazte con productos que desempeñan la misma función, ya sea cerrando poros, aportando sensación de frescor o calmando la irritación producida por el afeitado, sin que provoquen descamación, irritación o que puedan dañar tu microbiota. Para ello, consulta cuál es el que mejor se adapta a tu tipo de piel, y que te genere confianza al hacer uso de él, sabiendo que no va a ser perjudicial para tu rostro a corto plazo.