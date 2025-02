Zupiria reconoce que la mujer detenida en Donostia que acabó en la UCI debió ser trasladada primero al hospital y no al calabozo El consejero de Seguridad niega que la Ertzaintza utilizara la fuerza de manera incorrecta y cita las grabaciones de las cámaras para demostrar que no hubo maltrato

Gaizka Lasa San Sebastián Miércoles, 26 de febrero 2025, 15:32 Comenta Compartir

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha negado esta mañana en comisión parlamentaria que se utilizara «la fuerza de manera no proporcional ... o incorrecta» en el caso de la mujer detenida en Donostia el 2 de febrero y que acabó en la UCI del hospital. Ha argumentado para llegar a tal conclusión que todas las imágenes de las cámaras, tanto en la calle donde se produjo el arresto, como en dependencias de la Ertzaintza, confirman que no se empleó la fuerza con la mujer. No obstante, en la parte final de una comparecencia a petición propia, ha reconocido que «hay un aspecto de la actuación policial que no se ajusta a los modos que rigen el modo de practicar una detención». Según ha explicado, la mujer debía haber sido trasladada a un centro sanitario tras su detención, y no a una comisaría.

El consejero ha añadido que los agentes «utilizaron el bastón durante la detención», pero ha defendido que fue un «uso proporcional» ante «la actitud agresiva y agitada» de la mujer, en «estado de embriaguez». Ha subrayado que el caso está siendo investigado por tres frentes. En primer lugar, por el Juzgado al que ha trasladado la denuncia recibida la Guardia Municipal de Donostia. Fue el varón implicado en la pelea en la que intervino la Ertzaintza el que interpuso la denuncia. En segundo lugar, Asuntos Internos de la Ertzaintza ha puesto en marcha su propia investigación. El tercer órgano que se ocupa del asunto es la Comisión de Control y Transparencia de la Policía Vasca. Zupiria ha señalado que la Ertzaintza no ha podido acceder al historial médico de la mujer hospitalizada pero que la información médica formará parte del atestado de la Ertzaintza para que el tribunal establezca sus conclusiones. En cualquier caso, ha agregado que las cámaras muestran que en el momento de la detención la mujer se encontraba sentada contra la pared y consciente. También ha revelado que las grabaciones de la comisaría recogen que los agentes acudieron más de veinticinco veces a interesarse por el estado de la detenida a la celda en la que se encontraba. Noticia relacionada El atestado de la Ertzaintza: la mujer «arremetió» contra los agentes y presentaba «síntomas de embriaguez» Zupiria ha destacado que la investigación no arranca por la publicación de los hechos en un medio de comunicación colombiano, sino que se inicia desde el mismo día de los hechos, añadiendo que dicha publicación daña el prestigio de la Ertzaintza en el contexto internacional.

