El atestado de la Ertzaintza: la mujer que acabó en la UCI en Donostia «arremetió» contra los agentes y presentaba «síntomas de embriaguez»

El atestado abierto por la Ertzaintza tras una denuncia interpuesta por una mujer colombiana de 32 años que, tras ser arrestada por la policía ... autonómica el pasado 2 de febrero en San Sebastián, fue ingresada en la UCI del Hospital Donostia «con un edema cerebral y parálisis parcial», señala que la denunciante «arremetió» contra los agentes y presentaba «claros síntomas de embriaguez». Así se recoge en una comunicación remitida el 7 de febrero por el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía Vasco, un órgano público externo que está presidido por el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juan Luis Ibarra, y cuyo objetivo es estudiar, tanto de oficio como a instancia de parte, cualquier conducta o práctica en el seno de la Ertzaintza o Policía Local que apunte a una posible vulneración de derechos.

En el informe remitido por el consejero, que comparecerá mañana, a petición propia y de urgencia, ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco, se confirma que sobre las 06:45 horas del día 2 de febrero en la calle San Martín de Donostia agentes de la Ertzaintza detuvieron a una mujer por la comisión de un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, instruyéndose el atestado de referencia 590A2500869. Según se recoge en el mismo, «al parecer, los agentes intervinieron en una pelea entre dos varones, intentando separarles, momento en el que una mujer, pareja de uno de los dos varones, arremetió contra los agentes, resultando finalmente detenida junto a su pareja», se indica en el texto. Añade que «la mujer, que se encontraba con claros síntomas de embriaguez», fue trasladada a a la Ertzain-etxea de Donostia, ingresando en la zona de calabozos sobre las 07:00 horas de ese día. «Sobre las 15:00 horas del día 2 de febrero de 2025, tras manifestar la detenida al personal de custodia no sentir la parte derecha del cuerpo, no pudiendo mover el mismo, fue trasladada al Hospital Universitario de Donostia, ingresando en urgencias sobre las 15:56 horas de ese día». En esa comunicación también se recoge que «se tiene constancia de que el varón detenido, pareja de la mujer, ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Municipal de Donostia contra la actuación de los agentes de la Ertzaintza…». Por último, en el atestado se remarca que «nada más tener conocimiento de los hechos, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza abrió una investigación para el esclarecimiento de lo sucedido».

Por su parte, según se ha conocido este martes, tras recibir esa comunicación por parte del consejero de Seguridad, la Comisión de Control y Transparencia de la Policía Vasca aprobó en una reunión celebrada el pasado día 13 pedir información a la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco «a fin de proceder a la realización del estudio sobre la intervención policial».

Este órgano público solicita en concreto que se le informe «sobre la eventual incoación de actuaciones judiciales de investigación» y se le indique el juzgado que lleva el caso. Pide, además, una copia de las diligencias de investigación interna abiertas por la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza,y otra «del atestado o atestados policiales» elaborados en relación con la actuación policial y en relación con la denuncia interpuesta ante la Guardia Municipal de San Sebastián.

La comisión también pregunta si en las dependencias de detención de la Ertzain-etxea de Donostia donde fue llevada la mujer se cuenta con un sistema de videovigilancia, y en caso afirmativo si fue activado durante el tiempo en el que permanecía la arrestada. Reclama que la Dirección de la Ertzaintza le indique «una persona de referencia para establecer el oportuno canal de comunicación con esta Comisión, a los efectos de agilizar la instrucción del presente expediente».

Por último, en la reunión se acordó nombrar como ponentes de este expediente al exmagistrado Juan Luis Ibarra Robles y al vocal José Antonio Nieto Antón.

El consejero de Seguridad declaró el pasado jueves que en cuanto tuvo conocimiento de esta caso informó sobre el mismo a la Comisión de Control y Transparencia de la Ertzaintza. «Somos los primeros interesados en que no haya ninguna duda sobre los procedimientos con los que la Ertzaintza desarrolla su labor», destacó, al tiempo que confirmó que no se había adoptado ninguna medida preventiva respecto a los agentes que intervinieron en el operativo. «Mientras no tengamos una seguridad o por lo menos una certeza de que las cosas se han hecho bien o no, creo que no podemos adoptar esta decisión», zanjó Zupiria.