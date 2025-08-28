Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»

El guipuzcoano Gorka Lasa y el navarro Ibai Martín han llegado al final de su viaje de treinta días cumpliendo con su ruta de 1.000 kilómetros en patinete

M. S.

Jueves, 28 de agosto 2025, 16:49

«Treinta días de ruta, sudor y emoción, y aquí termina por fin nuestra misión», arrancan diciendo con sus características y divertidas rimas el guipuzcoano Gorka Lasa y el navarro Ibai Martín, los jóvenes vascos que han emprendido un viaje de San Sebastián a París en patinete (no eléctrico) que han documentado en redes y que hoy ha llegado a su fin.

«¿Locos o genios?», es la pregunta que lanzan ambos jóvenes tras haber llevado a cabo la hazaña de hacer 1.000 kilómetros en patinete y durmiendo en hamacas en plena naturaleza, literalmente sin duchas y con apenas 100 euros de presupuesto, aunque luego varias personas han ido aportando sus donaciones.

Los jóvenes que salieron desde la capital guipuzcoana el pasado 28 de julio han ido subiendo a redes sociales un vídeo diario enseñando todos los detalles de su aventura. Llegando a acumular más de 759 mil seguidores en Instagram y un público fiel que no se ha perdido ninguno de sus vídeos.

La llegada a París de los jóvenes vascos en patinete

«Mil kilómetros en ruedas pequeñitas, con caídas, cansancio y caras marchitas, pero también de risas, apoyo y calor, de toda la gente que nos dio su amor», explican los jóvenes en el último vídeo que han subido a Youtube y en el que aparecen frente a la famosa Torre Eiffel junto a sus patinetes para cerrar «con broche final» esta aventura veraniega.

Lasa y Martín llegaron como no, en patinete a París y aprovecharon para grabar en sitios tan emblemáticos como el Arco de Triunfo y el Museo de Arte Moderno, en donde suelen reunirse los grupos de jóvenes patinadores y en donde ambos aprovecharon para hacer varios trucos con su patinete.

«Sois muy grandes los dos gracias por estos días de risas. Ahora a disfrutar y a descansar que os lo mereceis», escribian sus seguidores en la sección de comentarios de Youtube. Mientras que otros admitían que gracias a los videos empezarían a montar en patinete. «Felicidades por la hazaña», no dudaba en comentar otro seguidor. Mientras que otros lamentaban el fin de los vídeos diarios.

Por lo que no era de extrañar que ambos jovenes aclarasen lo que iban a hacer ahora. «Muchos nos habéis preguntado que qué vamos a hacer después de este viaje. Estad tranquilos porque vamos a seguir creando contenido», aseguraban estas nuevas personalidades de internet.

