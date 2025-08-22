El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete: «No nos queda nada» El guipuzcoano Gorka Lasa está a 190 kilómetros de llegar a la capital francesa y cumplir el sorprendente reto en patinete junto al navarro Ibai Martín

M. S. Viernes, 22 de agosto 2025, 09:50 Comenta Compartir

La aventura en patinete del guipuzcoano Gorka Lasa está a punto de llegar a su fin. Después de 25 días de viaje y más de 810 kilómetros recorridos en patinete no eléctrico, el joven está a 190 kilómetros de llegar a París y cumplir el sorprendente reto junto al navarro Ibai Martín.

Así lo ha enseñado Lasa en uno de sus últimos vídeos, en el que puede verse como ambos jóvenes ya se encuentran en la localidad francesa de Blois​, ubicada en la región del Centro-Valle del Loira, a menos de 200 kilómetros de la capital francesa.

Un viaje de 1.000 kilómetros de San Sebastián a París en patinete en el que los jóvenes han dormido en hamacas en plena naturaleza, literalmente sin duchas y con apenas 100 euros de presupuesto, aunque eso sí, con pequeñas donaciones de los más de 700.000 seguidores que acumulan en redes sociales y que siguen a diario su travesía a través de vídeos.

Un viaje de treinta días en patinete

Y es que el sorprendente viaje que el joven guipuzcoano Gorka Lasa ha emprendido junto al pamplonés Ibai Martín empezó en San Sebastián hace 25 días. Una travesía de treinta días de duración, que los jóvenes documentan día a día a través de vídeos que acumulan millones de visualizaciones en redes sociales.

En los vídeos puede verse a los jóvenes recorriendo varios kilómetros durante el día en patinete y yendo de ciudad en ciudad, en donde estos suelen encontrarse con varias personas que siguen su aventura y les ayudan proporcionándoles comida o dejándoles cargar sus dispositivos móviles. De hecho, en el último vídeo subido por los jóvenes puede verse como les acogen en su piso unas personas que les contactaron a través de redes sociales para que estos puedan ducharse y descansar debido al mal tiempo.

Y es que el viaje de dos amigos que empezó con un propósito claro, ya que, según han contado los jóvenes, esperan que su difusión «sirva para dar a conocer el mundo del 'scooter' y la cultura que hay detrás». De momento, los seguidores de su viaje continúan expectantes de cada vídeo corto en el que enseñan como poco a poco se acercan a la 'Ciudad de la Luz'.