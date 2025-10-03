El 'veranillo' se despide hasta el lunes por la llegada de un frente mañana

Después de una semana que se puede calificar de 'veranillo' o de 'veroño', con ambiente soleado y temperaturas agradables para la época del año, para ... mañana se espera un empeoramiento progresivo del tiempo como consecuencia de un frente que afortunadamente llegará a Gipuzkoa debilitado. El cambio comenzará a ser palpable hoy mismo, con un cielo nuboso y una bajada de las temperaturas máximas de un par de grados con respecto a ayer. En el interior no se superarán los 23ºC y en el litoral los 21ºC. Por lo menos no se espera lluvia. La buena noticia es que el buen tiempo regresará a nuestro territorio el lunes y se extenderá al menos hasta la jornada del miércoles.

Santiago Gaztelumendi, director de estrategia y coordinación de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, confirma que la borrasca dejará mañana por la tarde cielos cubiertos y precipitaciones débiles. El viento irá girando de variable a noroeste y arreciando en algunos momentos, lo que provocará un descenso de los termómetros que puede ser notorio en algunas zonas de Gipuzkoa. Hasta la una y o las dos de la tarde se podrá disfrutar de un ambiente soleado con algunas nubes altas y temperaturas suaves, que recordarán a los días pasados.

Sanitago Gaztelumendi adelanta que el domingo será una jornada marcada por las nubes y refrescará notablemente el ambiente, recordando que ya nos encontramos en otoño. Los termómetros bajarán unos 5ºC con respecto al sábado tanto en el interior como en el litoral de Gipuzkoa. Las temperaturas no superarán los 17ºC. en todo el territorio. Los vientos serán algo intensos de componente norte, lo que ayudará a ese desplome térmico. La lluvia hará acto de presencia durante la primera mitad del día. En algunos puntos del territorio se recogerán 20 litros por metro cuadrado y quince menos en el resto. Por la tarde se abrirán amplios claros.

Esta mejoría seguirá presente al menos hasta la primera mitad de la próxima semana. Volverá el 'veranillo' o 'veroño' a Gipuzkoa gracias a la entrada de un anticiclón estable y sin precipitaciones. Además, el viento volverá a ser variable y flojo. Entre el lunes y el miércoles las temperaturas rondarán los 25ºC en el interior y los 20ºC en la costa. Por último, Santiago Gaztelumendi destaca que tanto el martes como el miércoles se esperan mareas vivas en el litoral.