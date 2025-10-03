Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El 'veranillo' se despide hasta el lunes por la llegada de un frente mañana

El sábado por la tarde empeorará el tiempo, con cielo nuboso y precipitaciones que serán más importantes el domingo

A. I.

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:37

Comenta

Después de una semana que se puede calificar de 'veranillo' o de 'veroño', con ambiente soleado y temperaturas agradables para la época del año, para ... mañana se espera un empeoramiento progresivo del tiempo como consecuencia de un frente que afortunadamente llegará a Gipuzkoa debilitado. El cambio comenzará a ser palpable hoy mismo, con un cielo nuboso y una bajada de las temperaturas máximas de un par de grados con respecto a ayer. En el interior no se superarán los 23ºC y en el litoral los 21ºC. Por lo menos no se espera lluvia. La buena noticia es que el buen tiempo regresará a nuestro territorio el lunes y se extenderá al menos hasta la jornada del miércoles.

