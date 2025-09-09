Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un momento de la concentración celebrada este martes en la plaza Joxe Mari Sagardia. Gorka Estrada

Usurbil condena la fuerte agresión y el robo a una mujer

Unas 400 personas han participado este martes en la concentración silenciosa ante el ayuntamiento de la localidad

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

Usurbil

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:40

Más de 400 personas se han concentrado esta tarde en la plaza consistorial de Usurbil para mostrar su repulsa por la agresión sufrida el sábado ... por una vecina a quien un joven de 24 años presuntamente golpeó e intentó asfixiar con un cordel para robarle la riñonera con sus pertenencias. La protesta, en la que han participado todos los integrantes de la corporación municipal del Ayuntamiento con la alcaldesa, Agurtzane Solabarrieta, a la cabeza, se ha desarrollado bajo un silencio absoluto durante los 15 minutos progamados. El acto celebrado en la plaza Joxe Maria Sagardia, que ha finalizado con un prolongado aplauso, ha sido también una muestra de apoyo a la víctima del robo.

