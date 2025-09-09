Usurbil condena la fuerte agresión y el robo a una mujer

Más de 400 personas se han concentrado esta tarde en la plaza consistorial de Usurbil para mostrar su repulsa por la agresión sufrida el sábado ... por una vecina a quien un joven de 24 años presuntamente golpeó e intentó asfixiar con un cordel para robarle la riñonera con sus pertenencias. La protesta, en la que han participado todos los integrantes de la corporación municipal del Ayuntamiento con la alcaldesa, Agurtzane Solabarrieta, a la cabeza, se ha desarrollado bajo un silencio absoluto durante los 15 minutos progamados. El acto celebrado en la plaza Joxe Maria Sagardia, que ha finalizado con un prolongado aplauso, ha sido también una muestra de apoyo a la víctima del robo.

Durante esta tarde, sobraban las palabras. Todo lo que había que decir fue comunicado la tarde del lunes, en el comunicado municipal firmado por los tres partidos políticos de la corporación, EH Bildu, PNV y PSE-EE, que condenaron ara condenar «rotundamente» los hechos. «No aceptamos este tipo de personas ni actitudes en nuestro pueblo, ni cualquier comportamiento contrario a la convivencia en general», añadía la nota.

Los grupos políticos aseguraban también ser «conscientes de que el suceso ha generado malestar entre la ciudadanía, pero queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad (...), evitando mensajes que puedan generar alarma social y sin poner a ningún colectivo en el punto de mira».

Agregaban que «la seguridad es un derecho popular: los ciudadanos tienen derecho a vivir sin miedo, con tranquilidad y confianza en su entorno, y el Ayuntamiento seguirá trabajando, como hasta ahora, «construyendo pueblos acogedores, seguros y cohesionados».

El presunto agresor fue detenido por la Ertzaintza al día siguiente de los hechos en una caseta de piedra situada detrás del polideportivo, donde al parecer vivía con otro varón. En este lugar, los agentes encontraron una tarjeta de crédito de la víctima, por lo que el joven fue detenido y este lunes entró en prisión por orden judicial.