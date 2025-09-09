Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un hombre pasea, ayer junto a su perro, por la zona de Aranerreka en el barrio usurbildarra de Kalezar, donde el sábado tuvo lugar el presunto robo e intento de homicidio. LOBO ALTUNA

A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil

Se trata de un joven de 24 años que vivía en una construcción okupada en la misma localidad, donde la Ertzaintza lo arrestó por homicidio en grado de tentativa

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Un joven de 24 años entró ayer en prisión acusado de homicidio en grado de tentativa, tras ser detenido por la Ertzaintza por presuntamente haber ... tratado de asfixiar con un cordel a una mujer para robarle una riñonera con sus pertenencias en una zona verde en Usurbil. La corporación municipal de esta localidad de Donostialdea, formada por EH Bildu, PNV y PSE, condenó ayer «rotundamente» los hechos a través de un comunicado y para esta tarde, a las 18.30 horas en la plaza consistorial Joxe Mari Sagardia, ha convocado una concentración silenciosa de repulsa y también de apoyo a la presunta víctima.

