A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil

Un joven de 24 años entró ayer en prisión acusado de homicidio en grado de tentativa, tras ser detenido por la Ertzaintza por presuntamente haber ... tratado de asfixiar con un cordel a una mujer para robarle una riñonera con sus pertenencias en una zona verde en Usurbil. La corporación municipal de esta localidad de Donostialdea, formada por EH Bildu, PNV y PSE, condenó ayer «rotundamente» los hechos a través de un comunicado y para esta tarde, a las 18.30 horas en la plaza consistorial Joxe Mari Sagardia, ha convocado una concentración silenciosa de repulsa y también de apoyo a la presunta víctima.

Los hechos denunciados tuvieron lugar el sábado a última hora de la tarde, aunque el arresto se llevó a cabo el domingo en una especie de borda okupada en el centro de la localidad, según ha podido saber este periódico. En esta edificación, la Policía vasca halló una tarjeta de crédito de la ciudadana agredida, según informó ayer el departamento vasco de Seguridad.

Los hechos sucedieron entre las 20.30 y las 21.00 horas, en el barrio de Kalezar, una zona céntrica de Usurbil. En concreto, la víctima caminaba por el parque de Aranerreka –un entorno de esparcimiento con zona de juego infantil y también frecuentado para caminar o sacar a pasear mascotas– cuando un joven se acercó a la mujer para pedirle dinero. «Ante la negativa de esta, el hombre la abordó por la espalda y le rodeó el cuello con un cordel», con el que comenzó «a asfixiarla, cayendo ambos al suelo. El autor se apoderó de la riñonera de la mujer y huyó a la carrera», según recoge la información policial. A continuación, la víctima se acercó a un caserío situado en las inmediaciones para pedir auxilio y alertar a la Ertzaintza.

Hasta ese lugar se desplazaron varios recursos policiales con el fin de atender a la víctima y conocer los hechos. Con la información recababa, al día siguiente, sobre las 13.00 horas, varios agentes se personaron «en una borda abandonada de Usurbil, lugar donde localizaron a dos hombres». En el registro policial fueron localizadas «una tarjeta de crédito a nombre de la víctima, así como prendas de vestir de las mismas características a las del autor del robo violento».

En un primer momento, los dos hombres, de 24 y 27 años, fueron detenidos en el marco de la investigación. Sin embargo, una vez trasladados los dos jóvenes a la ertzain-etxea de Hernani, los agentes comprobaron que solo el más joven de los sospechosos había participado en los hechos, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ayer decretó su ingreso en prisión. Por su parte, el otro detenido ha quedado en libertad sin cargos.

Según confirmaron ayer varios vecinos a DV, se trata de dos jóvenes magrebíes que «llevan ya unas cuantas semanas, o incluso unos meses, viviendo ahí», en esa especie de borda de piedra que en su día fue el portalón que servía de entrada al antiguo cementerio de Usurbil. En la actualidad, en cambio, tiene una puerta de madera que ayer por la tarde estaba cerrada con una cadena candada.

El exterior de esta estancia es ahora concurrido sobre todo por ciclistas, ya que el Ayuntamiento usurbildarra instaló un aparcabicis y una manguera con la que poder limpiar bicicletas.

La Ertzaintza ha catalogado el caso como un homicidio en grado de tentativa. Durante el primer semestre de este año, Gipuzkoa ha conocido ocho delitos de este tipo, seis menos de los registrados en el mismo periodo del año anterior, según el último balance trimestral de la criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

El mismo informe tiene recogidos 250 robos con violencia e intimidación en el territorio en el primer semestre de este ejercicio, prácticamente los mismos que un año antes. Se trata de un tipo de ilícito al alza según observan jueces, fiscales y abogados, aunque lo cierto es que la tendencia creciente se da en los delitos contra el patrimonio en general –robos, hurtos, estafas...–.

Así, los fiscales de Gipuzkoa incoaron en 2024 un total de 5.618 procedimientos por este motivo. Es decir, supone haber iniciado 15 al día, aunque solo en 42 ocasiones se adoptaron medidas cautelares de prisión, como es el caso sucedido en Usurbil, resuelto con unas diligencias por intento de homicidio.