La unificación de los servicios de bomberos de Gipuzkoa y Donostia sigue sin fecha

El Plan Gipuzkoa Babestu 20-30 aprobado en 2018 en las Juntas Generales recogía el compromiso de integrar el servicio de bomberos del territorio y ... el de Donostia en una única red, y siete años después el parlamento guipuzcoano ha vuelto a debatir este miércoles sobre ello en el Pleno después de que EH Bildu haya solicitado que se lleve a cabo esa acción de unión antes de finales de este año. La iniciativa no ha salido adelante porque PNV, PSE y PP (27 junteros de 51) van a transaccionar un texto en el que «instarán» a la Diputación a que «siga avanzando» en «lograr la operatividad funcional entre los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Gipuzkoa y Donostia». Es decir, no se hará próximamente, como solicitaban EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

La Diputación de Gipuzkoa cuenta con ocho parques de bomberos repartidos por el territorio. El de Zubillaga en Oñati, el de Bidasoa en Irun, el de Goierri en Ordizia, el de Kosta en Zarautz, el de Oria en Tolosa, el de Korosti en Legazpi, el de Arrate en Eibar y el de Urola en Azpeitia. Cada uno actúa en su respectiva zona y tiene asignados varios municipios. Además de ellos, está el parque de bomberos de San Sebastián, que administrativamente corresponde al Ayuntamiento de Donostia y actúa, además de en la capital guipuzcoana, en Hernani, Astigarraga, Usurbil, Urnieta, Lasarte-Oria y los distritos de San Pedro, Antxo y Trintxerpe de Pasaia.

El mencionado plan detalla que «actualmente los dos servicios funcionan operativamente en el territorio dentro de su ámbito concreto de actuación de manera autónoma e independiente» y recoge que «la unificación cooperativa de los dos servicios de bomberos significa que a la hora de prestar los servicios de atención a las emergencias se priorizará el menor tiempo de respuesta a la ciudadanía, con independencia de la administración competente».

De esta manera, la unificación de los servicios no persigue que los bomberos de Donostia pasen a manos de la administración foral, sino que se integren en la red del resto de parques de Gipuzkoa para que el territorio disponga de una unificación operativa y evitar situaciones como, por ejemplo, la que se dio en enero en un incendio en Papresa en Errenteria, al que acudieron bomberos de Irun en primera instancia y luego les dieron el apoyo los efectivos de los parques de Zarautz y Tolosa, que tienen sus bases más lejos que la de Donostia en Garbera.

EH Bildu pide que esa unificación se realice antes de que termine 2025, Elkarrekin Podemos que se ejecute en un plazo máximo de seis meses y PNV, PSE y PP, en su texto transaccionado que firman María Eugenia Arrizabalaga, Alberto Albistegui y Mikel Lezama, «instan» a la Diputación a que durante esta legislatura (termina en 2027) «siga avanzando para lograr la operatividad funcional».