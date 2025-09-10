Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La unificación de los servicios de bomberos de Gipuzkoa y Donostia sigue sin fecha

Las Juntas Generales han «instado» a la Diputación a «seguir avanzando» en el compromiso que se recogió en 2018 en el Plan Gipuzkoa Babestu 20-30

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:16

El Plan Gipuzkoa Babestu 20-30 aprobado en 2018 en las Juntas Generales recogía el compromiso de integrar el servicio de bomberos del territorio y ... el de Donostia en una única red, y siete años después el parlamento guipuzcoano ha vuelto a debatir este miércoles sobre ello en el Pleno después de que EH Bildu haya solicitado que se lleve a cabo esa acción de unión antes de finales de este año. La iniciativa no ha salido adelante porque PNV, PSE y PP (27 junteros de 51) van a transaccionar un texto en el que «instarán» a la Diputación a que «siga avanzando» en «lograr la operatividad funcional entre los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Gipuzkoa y Donostia». Es decir, no se hará próximamente, como solicitaban EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Espacios grises

