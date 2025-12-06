Tres integrantes de un grupo criminal detenidos tras dos robos en viviendas de Oiartzun y Leaburu Ambos robos tuvieron lugar el pasado 27 de noviembre y el vehículo utilizado para huir había sido alquilado en una agencia de San Sebastián

Tres integrantes de un grupo itinerante implicado en dos robos en viviendas de Oiartzun y Leaburu han sido detenidos por la Ertzaintza. Ambos robos tuvieron lugar el pasado 27 de noviembre y el vehículo utilizado para huir por los integrantes había sido alquilado en una agencia de San Sebastián.

Ha sido el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (S.I.C.T.G.), quien ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos en viviendas. Sus integrantes, tres jóvenes de origen latinoamericano, según especifica la Ertzaintza, habían acudido desde su país de origen en fechas recientes para cometer los robos. Los tres han sido detenidos acusados de los delitos de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, daños, y pertenencia a grupo criminal.

El primer intento de robo tuvo lugar a las 12.00 horas el pasado 27 de noviembre en una vivienda unifamiliar del barrio de Arragua en Oiartzun. El propietario se encontraba en su interior cuando escuchó fuertes ruidos procedentes de una contraventana que desconocidos estaban intentando forzar. Al darles el alto, tres hombres vestidos totalmente de negro, cubiertos con gorros, pasamontañas y guantes, y que portaban barras de uña de 35 a 45 centimetros de longitud para hacer palanca, huyeron a la carrera montándose en un vehículo pequeño de un color llamativo, según detallan.

Hora y media después de este primer hecho, a las 1.30 horas de la madrugada, en la localidad de Leaburu en Tolosaldea se produjo otro robo en el interior de un caserío, también por parte de tres hombres vestidos de negro que circulaban en un coche de color fluorescente. Según datos de la Ertzaintza, con los datos proporcionados por los denunciantes y por testigos se pudo comprobar que el vehículo utilizado en los robos estaba alquilado en una agencia de San Sebastián por parte de un joven también de origen latinoamericano.

Desde ese momento, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre el sospechoso, que se alojaba junto a otros dos hombres, también jóvenes y del mismo origen en pensiones de la capital donostiarra. Los tres utilizaban el vehículo identificado en los robos para moverse y otro segundo vehículo de alquiler.

El pasado jueves, teniendo conocimiento del regreso inminente de los sospechosos a su país de origen, se procedió a su detención por los presuntos delitos de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, daños, y pertenencia a grupo criminal. En el registro realizado en uno de los vehículos se hallaron barras de uña, un taladro, un destornillador, dos martillos, una tarjeta SIM, mochilas, herramientas, gorros, buffs, calzado y un cuchillo tipo militar. Los arrestados, de 20, 23 y 24 años de edad, permanecen en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.