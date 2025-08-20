Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un camión recoge la fracción de cartón de la Parte Vieja de Donostia. Félix Morquecho

La tasa de basura subirá más que el IPC en los municipios de Gipuzkoa y dependerá del reciclaje

Gestión de residuos. ·

Donostia ya ha calculado un incremento del 4,25% y el resto de consistorios tendrá que actualizar su impuesto según el coste real de la recogida de residuos, más caro cuanto menos se separa

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:02

Los ayuntamientos de Gipuzkoa actualizarán a la vuelta de las vacaciones las tasas municipales a cobrar el año que viene y ya saben en cuál ... de ellas deberán ser inflexibles: la de las basuras. Desde abril de este año están obligados a repercutir en el ciudadano el coste total de la recogida de residuos, de manera que este servicio, tradicionalmente deficitario pero modulado con cargo a los presupuestos, recae ya al cien por cien en los vecinos.

