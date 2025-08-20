Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

¿Estás reciclando bien? Compruébalo con este test

Papel, vidrio, cristal... Pon a prueba tus conocimientos y compara tus respuestas con las de otros lectores

Izania Ollo

Izania Ollo

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:02

Algunos municipios de Gipuzkoa no están reciclando todo lo bien que deberían… y la consecuencia es clara: la tasa de basuras va a subir. En algunos casos lo hará por encima del IPC. Antes de que te toque rascarte el bolsillo, te proponemos un pequeño reto: te vamos a poner seis objetos cotidianos delante y tu misión será adivinar a qué contenedor van.

1 de 6

¿Dónde tirarías las cápsulas de café sin limpiar?

¿Dónde tirarías las cápsulas de café sin limpiar?
Contenedor gris
Punto limpio/Garbigune
Contenedor marrón
Al contenedor amarillo

2 de 6

Pides varias pizzas a domicilio y, tras terminar, tienes que deshacerte de las cajas.

Pides varias pizzas a domicilio y, tras terminar, tienes que deshacerte de las cajas.
Las tiro al contenedor azul
Echo las cajas amarillo
Las deposito en el contenedor marrón
Tiro las cajas al contenedor gris

3 de 6

¿Dónde tirarías un chicle masticado?

Al contenedor marrón, con el resto
Lo tiro al amarillo, porque está hecho con compuestos plásticos que le dan elasticidad
Van al contenedor gris, no se puede reciclar

4 de 6

Acaba el curso escolar y el bolígrafo se ha quedado sin tinta. ¿Dónde lo tiras?

Acaba el curso escolar y el bolígrafo se ha quedado sin tinta. ¿Dónde lo tiras?
Al gris
Al amarillo

5 de 6

¿Dónde depositarías un vaso de cristal?

¿Dónde depositarías un vaso de cristal?
Lo dejo en el punto limpio
Lo deposito en el gris
Lo dejo en el verde

6 de 6

¿Dónde se tira la red que cubre las frutas y verduras?

¿Dónde se tira la red que cubre las frutas y verduras?
Al azul
Al gris
Al amarillo

