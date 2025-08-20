¿Estás reciclando bien? Compruébalo con este test
Papel, vidrio, cristal... Pon a prueba tus conocimientos y compara tus respuestas con las de otros lectores
San Sebastián
Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:02
Algunos municipios de Gipuzkoa no están reciclando todo lo bien que deberían… y la consecuencia es clara: la tasa de basuras va a subir. En algunos casos lo hará por encima del IPC. Antes de que te toque rascarte el bolsillo, te proponemos un pequeño reto: te vamos a poner seis objetos cotidianos delante y tu misión será adivinar a qué contenedor van.
Créditos
-
Fuente: Gobierno Vasco y Ecoembes
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.