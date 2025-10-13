Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Gorka Estrada

Suspendida la pena de prisión a dos hombres que intentaron huir de la policía con 4 kilos de droga en el coche

Los dos acusados, que se enfrentaban a una peña de más de siete años de prisión, tendrán que seguir un «tratamiento de desintoxicación» y no delinquir durante los próximos cuatro años

Martin Ruiz Egaña

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:03

Comenta

La Fiscalía y los dos varones acusados de huir de la policía con 4 kilos de ketamina en el coche han llegado a un acuerdo ... de conformidad este martes en la vista oral celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Se enfrentaban a una condena de siete años y seis meses de prisión que el Ministerio Público ha rebajado a cinco al aplicarles las atenuantes de «drogadicción y de dilaciones indebidas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  6. 6

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  7. 7

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  8. 8

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  9. 9 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Suspendida la pena de prisión a dos hombres que intentaron huir de la policía con 4 kilos de droga en el coche

Suspendida la pena de prisión a dos hombres que intentaron huir de la policía con 4 kilos de droga en el coche