Suspendida la pena de prisión a dos hombres que intentaron huir de la policía con 4 kilos de droga en el coche

La Fiscalía y los dos varones acusados de huir de la policía con 4 kilos de ketamina en el coche han llegado a un acuerdo ... de conformidad este martes en la vista oral celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Se enfrentaban a una condena de siete años y seis meses de prisión que el Ministerio Público ha rebajado a cinco al aplicarles las atenuantes de «drogadicción y de dilaciones indebidas».

A pesar de que los encausados han admitido la autoría de los hechos, no ingresarán en prisión debido a que el tribunal ha decidido suspenderles la pena con la condición de que no vuelvan a cometer un delito en los próximos cuatro años y completen el programa de deshabituación de estupefacientes que están siguiendo en sus respectivos centros de salud mental. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones conllevaría su ingreso en prisión para cumplir la condena de 5 años solicitada por la Fiscalía de Gipuzkoa.

Para cerciorarse de que ambos cumplen con el tratamiento de desintoxicación, se les realizarán pruebas periódicas que tendrán que superar. De lo contrario, entrarían en prisión para cumplir condena.

Persecución policial

Los hechos se remontan a noviembre de 2022. Todo comenzó en la estación de autobuses de Donostia, cuando varios agentes de la Ertzaintza dieron el alto a un vehículo que salía del parking porque no tenía las luces activadas. Tras comprobar que el coche no había pasado la ITV reglamentaria y conversar con los dos varones que se encontraban en su interior, uno de ellos pegó «un acelerón y emprendió la huida a gran velocidad», según se narra en el escrito de acusación de la Fiscalía de Gipuzkoa, al que ha tenido acceso este periódico.

La persecución se prolongó durante varios kilómetros hasta que los acusados llegaron a la entrada del vertedero de San Marcos, en Errenteria, donde se terminaba la vía. Ambos salieron del vehículo, «emprendiendo la huida a pie» a través de una zona arbolada y consiguiendo escapar así del alcance de los agentes policiales.

No obstante, durante la huida uno de los procesados perdió «una bandolera con documentación personal a su nombre». Tras la inspección del vehículo, se localizó en el asiento trasero «un bolso de color negro conteniendo diversa documentación a nombre del acusado». Concretamente el DNI, un carnet de conducir y una tarjeta bancaria.

En dicha revisión fue hallada, también en la parte trasera, una maleta con cuatro paquetes envueltos en plástico transparente «conteniendo sustancia en polvo de color blanco». Los análisis posteriores mostraron que la sustancia incautada resultó ser ketamina, en una cantidad de cuatro kilos. El valor total de los paquetes incautados en el mercado ilícito asciende a 103.681 euros.