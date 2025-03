La subida del nivel del mar acelera las actuaciones en el litoral de Gipuzkoa Costas exige al Ayuntamiento donostiarra que retire el 34% de los parasoles al no dejar una franja libre de 6 metros en pleamar. El malecón de Zarautz se va a reforzar

Sube el nivel del mar por el cambio climático y las playas de Gipuzkoa se ven obligadas a adaptarse a la situación. El malecón ... de Zarautz se va a reforzar para proteger los edificios de primera fila del paseo marítimo y las playas donostiarras van a perder este verano parte de sus parasoles porque estos servicios invaden la franja de 6 metros libres que se debe dejar en la orilla en pleamar. Costas ha hecho un informe que obliga al Ayuntamiento a plegar velas con los toldos. No es la primera vez. Donostia tuvo que eliminar la mitad de los parasoles de La Concha en 2010 y ahora se suprimen un tercio de los que quedaron entonces. El Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, justifica esta medida en la obligación legal de dejar 6 metros libres en la orilla durante la pleamar y en la subida progresiva del nivel del mar. Aunque esta postura se conocía desde febrero, el Ayuntamiento donostiarra ha estado negociando hasta esta misma semana para evitar esta nueva reducción del número de toldos, aunque no ha podido cambiar la decisión y los solicitantes de un parasol deben saber, ante el sorteo que se realizará mañana, que habrá 150 unidades menos a elegir en la playa de La Concha. La reducción no afectará a las playas de Ondarreta ni Zurriola.

Afectación del nivel del mar a los toldos de La Concha ZONA AMPLIADA Pleamar teórica media Línea de 6 metros desde la pleamar Toldos 77 30 16 58 Pab. Real de baños 15 12 57 8 1 1 1 40 1 39 SECTOR 2 22 Perla 21 1 90 76 90 68 68 61 62 62 55 61 61 54 48 48 48 47 47 47 31 31 31 SECTOR 1 30 30 30 1 1 1 1 A-30 A-21 A-20 Relojes A-1 EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS MEDIAS DE PLEAMAR EN LA PLAYA DE LA CONCHA Verano 2006 Octubre 2008 Agosto 2010 Agosto 2016 Julio 2020 Septiembre 2022 Junio 2023 Abril 2024 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Afectación del nivel del mar a los toldos de La Concha ZONA AMPLIADA Pleamar teórica media Línea de 6 metros desde la pleamar Toldos 77 30 16 58 Pab. Real de baños 15 57 12 8 1 1 1 40 1 39 SECTOR 2 22 Perla 21 1 90 76 90 68 68 61 62 62 55 61 61 54 48 48 48 47 47 47 31 31 31 SECTOR 1 30 30 30 1 1 1 1 A-30 A-21 A-20 Relojes A-1 EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS MEDIAS DE PLEAMAR EN LA PLAYA DE LA CONCHA Verano 2006 Octubre 2008 Agosto 2010 Agosto 2016 Julio 2020 Septiembre 2022 Junio 2023 Abril 2024 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Afectación del nivel del mar a los toldos de La Concha Caseta de socorristas SECTOR 1 Plaza Zaragoza SECTOR 2 Relojes de La Concha Pza. Padre Vinuesa Edificio La Perla Pleamar teórica media Línea de 6 metros desde la pleamar Toldos ZONA AMPLIADA SECTOR 1 A-21 31 47 48 A-1 61 62 90 68 A-20 30 A-30 31 47 48 61 30 Relojes 62 31 68 47 48 90 61 62 68 30 31 47 76 48 54 Perla 55 61 SECTOR 2 77 58 57 30 40 15 16 12 1 39 Pab. Real de baños 1 8 22 1 21 1 Perla EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS MEDIAS DE PLEAMAR EN LA PLAYA DE LA CONCHA Verano 2006 Octubre 2008 Agosto 2010 Agosto 2016 Julio 2020 Septiembre 2022 Junio 2023 Abril 2024 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS El informe de Costas relativo a la reducción de parasoles en San Sebastián está firmado por la jefa de Proyectos y Obras de este servicio, Cristina Maillo. El documento fue enviado al Ayuntamiento el 26 de febrero, según recoge el acuerdo de la Junta de Gobierno aprobado ayer en el Ayuntamienti donostiarra. Costas advierte de que «no son autorizables en su totalidad los toldos solicitados por parte del Ayuntamiento de San Sebastián en la playa de La Concha para los servicios de temporada» e insta a «la eliminación de los que vulneran lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre». Tres limitaciones legales La norma citada por Costas recoge tres limitaciones a las ocupaciones de los servicios playeros. Los parasoles deben distribuirse «de forma homogénea» dejando pasillos libres entre los tramos sometidos a explotación que no pueden superar los 100 metros de longitud «salvo excepción justificada». Como segunda condición, la norma establece que la superficie ocupada por los toldos «no superará en conjunto la mitad de la playa en pleamar». Y como tercer punto, y más importante, «deberá quedar libre permanentemente una franja de seis metros, como mínimo, medidos estos en la orilla desde la pleamar». 290 toldos saldrán a sorteo mañana para la playa de La Concha este verano, frente a los 440 previstos. En Zurriola serán 240 y en Ondarreta 424 parasoles, 82 carpas y 157 sombrillas. La justificación del recorte de toldos viene derivada de que, según los estudios realizados por Costas en base a siete campañas topobatimétricas del periodo 2017-2020, las campañas topográficas realizadas por Azti y el levantamiento taquimétrico de las playas de La Concha y Ondarreta llevado a cabo en la primera semana de septiembre de 2024, se ha calculado «una línea media teórica, denominada pleamar teórica media» que muestra que «tanto la superficie de playa seca como la longitud de la línea retranqueada 6 metros han disminuido», lo que indica que «la playa ha perdido superficie y justifica la revisión de la ocupación de los servicios de temporada». Fotos del verano pasado Al haber constatado Costas una mayor inundación de los parasoles en el verano de 2024 –el informe incluye fotografías de cómo la marea llegó a la primera línea de toldos en la playa de La Concha en agosto pasado– el servicio provincial «ha procedido a revisar la propuesta de pleamar estudiada en el 'Informe para la Autorización de los Servicios de Temporada de playas de La Concha y Ondarreta'», redactado por este servicio en enero de 2009. Costas concluye que pese al avance del nivel del mar, Ondarreta cumple los dos principales parámetros que exige la ley –la ocupación de los parasoles es menor del 50% de la superficie de la playa y los toldos dejan libre una franja de 6 metros en la orilla en pleamar– para mantener la distribución del pasado verano. La tercera condición es superable por la salvedad que recoge la propio norma. La Concha no cumple En el caso de La Concha «el resultado no es tan satisfactorio», según el informe de Costas, porque aunque cumple el precepto de no ocupar la mitad de la superficie de la playa, incumple el tercer requisito «y más limitante» como es que los toldos invaden la franja de 6 metros que debe quedar libre en la orilla en pleamar. Noticias relacionadas «Parece que Costas tiene la misión de hacernos la vida imposible. Es una maldición», critica Goia Cambian las bases de un sorteo de toldos que tiene 1.726 solicitantes El cambio climático lleva a proteger también la playa de Zarautz La subida del nivel del mar hace que, según los analísis de Costas, los toldos toquen esta franja roja. Ante esta situación caben dos alternativas: trasladar los toldos a la parte superior de la playa o eliminar algunos parasoles. La primera alternativa es inviable, según explicó el concejal de Mantenimiento, Carlos García (PSE), porque no hay espacio suficiente sin afectar a las duchas y a las franjas necesarias para limpiar la playa. «La orden de Costas deriva de un informe elaborado por ese organismo que evidencia que la línea de marea está subiendo como consecuencia, sin duda, del cambio climático. Hemos tratado de mantener la situación de temporadas pasadas pero lo que hasta ahora había sido una recomendación es ahora una exigencia», explicó el edil. El Ayuntamiento ha tenido que realizar una modificación urgente de las bases del sorteo de toldos para advertir a los solicitantes de este cambio. En vez de 440 parasoles, la playa de La Concha tendrá este verano 290 toldos (8 de ellos adaptados). La Zurriola y Ondarreta no verán modificados sus servicios playeros y mantendrán los 240 toldos (8 adaptados) en la playa de Gros y 424 parasoles (12 adaptados), 82 carpas y 157 sombrillas en la playa del barrio del Antiguo. La caseta de socorristas Costas cree, además, que así como los toldos tienen que retirarse de la orilla, también lo debe hacer la disposición de la caseta de los socorristas de la playa de La Concha que, según sus informes, también se encuentra dentro esta franja de seis metros, aunque «podría subsanarse retranqueando la propia caseta con las escaleras unos 5 metros hacia atrás».

