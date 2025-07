De San Sebastián a París en bicicleta «porque la cuadrilla nunca coincidía junta de viaje»

Natalia Vázquez Sábado, 5 de julio 2025, 07:31 Comenta Compartir

Los viajes de verano de la cuadrilla muchas veces se quedan en el aire, y no por falta de ganas, sino más bien por ausencia de tiempo o presupuesto. Arturo Valle y Luken Landa, de 22 años, encontraron una solución a este problema cuando propusieron a su grupo de amigos de la universidad hacer un viaje 'low cost': ir a París en bicicleta con salida desde San Sebastián.

«Todo nace porque de los viajes que hemos intentado hacer durante la carrera nunca habíamos coincidido los cuatro. Ahí fue cuando empecé a pensar en alguna idea que fuera barata pero a la vez una locura. De aquí salió la aventura de ir en bici a París, queríamos intentar hacer una locura juntos, viajando lo más barato posible y documentándolo a nuestros seguidores», comenta Arturo, uno de los viajeros. Desgraciadamente, por motivos personales dos de los cuatros amigos no pudieron sumarse a la aventura, algo que no les quitó la ilusión de seguir con el plan.

Su meta principal es llegar a la ciudad parisina en 14 días, tras comenzar su excursión en plena barandilla de La Concha en el primer día del mes de julio: «Elegimos París porque nos llamaban mucho la atención las famosas catacumbas. El objetivo es llegar el 14 de julio porque allí es el día Nacional de Francia y nos gustaría estar para celebrarlo».

Estos amigos no han dudado en compartir el desafío que se han propuesto en sus redes sociales. En la cuenta conjunta de Instagram y TikTok de la cuadrilla, '@lacone7a', subirán cada día un video-resumen de su trayecto en esta «locura». El nombre de la cuenta viene «de la conexión que tenemos los cuatro, nos gustan las mismas cosas y somos muy parecidos en muchos aspectos». Además, recalcan el positivo mensaje que quieren lanzar a su audiencia: «Lo que queremos transmitir es que no hay excusas para no viajar con tus amigos».

En el mismo vídeo adelantan que durante el viaje dispondrán de tres comodines: «Dormir en una cama, un viaje en tren y una ruleta con posibles premios y castigos». Sin duda, un adicional para que los seguidores de esta cuadrilla de amigos disfruten aún más de esta aventura.

El calor y los pinchazos: retos a afrontar en el trayecto Donostia-París

Arturo y Luken emprendieron su camino con el hándicap no haber cogido la bicicleta desde hace más de 4 años. «No somos expertos en ciclismo ni nada por el estilo, y además llevar en las alforjas unos 20 kilos de material dificulta el viaje», relatan ambos. El calor y los posibles pinchazos también condicionan la aventura: «Venimos de una ola de calor y eso lo complica todo, pero intentamos madrugar todos los días. También somos conscientes de que algún problema técnico con la bici tarde o temprano va a llegar».

Aún así, hay un aspecto que les genera muchos más dolores de cabeza que el propio vehículo de por sí: «El mayor problema no es ir en bici, sino buscar sitios donde dormir. A veces hay que esperar a que se haga de noche en el bosque o en la montaña para poder acampar, y no es lo mismo que descansar en una cama». Aunque haya días en los que tal vez les falte el sueño, lo que nunca les faltará será la ilusión de continuar haciendo estas «locuras».