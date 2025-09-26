Primer fin de semana otoñal: de un sábado soleado a un domingo fresco y lluvioso por la cola del huracán 'Gabrielle'

La noche del jueves al viernes ha sido fresca en Gipuzkoa. Por la mañana predominarán las nubes bajas pero conforme pasen las horas el día ... será soleado, según la previsión de Euskalmet. El viento estará en calma durante la mañana y por la tarde se levantará suave del norte. Las las máximas subirán un par de grados con respecto ayer. Los termómetros superarán los 20ºC tanto en el interior como en el litoral del territorio.

El sábado será un día agradable. El cielo no estará despejado por completo ya que irán llegando algunas nubes altas. A primeras horas se pueden formar nieblas. El viento por la mañana estará en calma y por la tarde se levantará del norte, en la costa soplará suave del este. Las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas subirán. Un ejemplo es que las máximas serán en San Sebastián de 23ºC, mientras que en Arrasate se llegará a los 27ºC.

El domingo se espera que llegue a la península la cola del huracán 'Gabrielle'. Lo hará ya «debilitado» y se manifestará en Gipuzkoa en forma de borrasca lluviosa. Será una jornada con más nubosidad y bajarán las temperaturas. En el litoral del territorio el descenso será de unos dos grados, pero de unos cinco en el interior.

El inicio de la última semana de septiembre estará marcado por los intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Se prevé que el viento será flojo y variable, mientras que las temperaturas no experimentarán grandes cambios.