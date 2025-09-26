Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la N-I en Legorreta por una colisión múltiple en dirección Vitoria
El tiempo en Gipuzkoa

Primer fin de semana otoñal: de un sábado soleado a un domingo fresco y lluvioso por la cola del huracán 'Gabrielle'

El sábado los termómetros llegarán a los 27 grados en el interior de Gipuzkoa y a 22 en el litoral, pero el domingo bajarán

A. I.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:32

La noche del jueves al viernes ha sido fresca en Gipuzkoa. Por la mañana predominarán las nubes bajas pero conforme pasen las horas el día ... será soleado, según la previsión de Euskalmet. El viento estará en calma durante la mañana y por la tarde se levantará suave del norte. Las las máximas subirán un par de grados con respecto ayer. Los termómetros superarán los 20ºC tanto en el interior como en el litoral del territorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  5. 5

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  6. 6 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  7. 7

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  8. 8 Una vecina de Irun denuncia falta de atención sanitaria a su hijo de 3 años en urgencias: «No atendemos niños»
  9. 9 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Primer fin de semana otoñal: de un sábado soleado a un domingo fresco y lluvioso por la cola del huracán 'Gabrielle'

Primer fin de semana otoñal: de un sábado soleado a un domingo fresco y lluvioso por la cola del huracán &#039;Gabrielle&#039;