Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Concluye el plazo para participar en el álbum de lectores/as de DV

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:56

Comenta

Mañana lunes 8 de diciembre será la fecha tope para enviar sus fotografías antiguas y participar en el proyecto audiovisual de 'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi' (en el mail revive@diariovasco.com o a través del whatsapp 618305412).

La idea es homenajear a todos los guipuzcoanos a través de sus recuerdos e imágenes de antepasados, que se convertirán en vídeos a través de la IA una vez recopilado todo el material.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  4. 4 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  5. 5

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Concluye el plazo para participar en el álbum de lectores/as de DV

Concluye el plazo para participar en el álbum de lectores/as de DV