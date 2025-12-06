Concluye el plazo para participar en el álbum de lectores/as de DV

El Diario Vasco Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:56

Mañana lunes 8 de diciembre será la fecha tope para enviar sus fotografías antiguas y participar en el proyecto audiovisual de 'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi' (en el mail revive@diariovasco.com o a través del whatsapp 618305412).

La idea es homenajear a todos los guipuzcoanos a través de sus recuerdos e imágenes de antepasados, que se convertirán en vídeos a través de la IA una vez recopilado todo el material.

