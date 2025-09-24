Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El vuelco de un vehículo en Ikaztegieta provoca retenciones en la N-I

Un carril ha quedado cortado y el conductor ha sido trasladado al Hospital Donostia

A. I.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:56

Una salida de calzada y posterior vuelco de un vehículo han provocando retenciones en la N-I a la altura de Ikaztegieta, sentido Donostia, según ... ha informado el Departamento de Seguridad. El accidente ha ocurrido alrededor de las seis de la mañana. Las colas se han prolongado durante una hora y han alcanzado en algunos momentos los dos kilómetros. Un carril ha quedado cortado al tráfico hasta la retirada del turismo de la calzada. El conductor del coche ha resultado herido y tras ser atendido por personal sanitario de una ambulancia ha sido trasladado al Hospital Donostia como consecuencia de las heridas que presentaba.

