Retenciones en la N-I en Legorreta por una colisión múltiple en dirección Vitoria
En el accidente, sin heridos, se han visto implicados cuatro vehículos y un carril se encuentra cortado al tráfico
A. I.
Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:18
La colisión de cuatro vehículos a las 07.45 horas en la N-I a la altura de Legorreta, en dirección Vitoria, está generando retenciones ... que superan los dos kilómetros, según informa el Departamento de Seguridad. Como consecuencia del accidente un carril se encuentra cortado al tráfico. No hay que lamentar daños personales.
En actualización
