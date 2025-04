Los Cercanías entre Donostia e Irun encaran los dos últimos veranos de cortes antes del fin de las obras del tercer hilo del TAV

Año y medio largo. Es lo que queda de obras en el llamado tercer hilo entre Astigarraga e Irun, la vía por la que discurrirán ... los trenes de alta velocidad en ese tramo y que se superpone a la convencional a diferencia del resto del recorrido del TAV por Gipuzkoa, para el que se ha construido una plataforma propia. Cuando estos trabajos acaben, «a finales de 2026 o comienzos de 2027», el tráfico ferroviario recuperará la normalidad. Habrán quedado atrás casi diez años de afecciones por unas actuaciones que comenzaron en 2017 y que han sufrido varios contratiempos. El principal, la quiebra de la empresa que ejecutaba las obras en el túnel de Gaintxurizketa, lo que tuvo paralizados los trabajos cuatro años (2018-2022).

El secretario de Estado de Transportes, el exalcalde de Irun José Antonio Santano, ha sido el encargado de dar a conocer el cronograma establecido para la fase final de las obras. Lo ha hecho este viernes durante una reunión del 'comité de seguimiento' con el que el Gobierno comparte con el resto de instituciones (Gobierno Vasco, Diputación y ayuntamientos del corredor ferroviario Irun-Brinkola) los avances y fases del proyecto. Esta vez no se trata de una previsión lanzada al aire. Está acompañada de un plan concreto de trabajos a realizar con sus fechas correspondientes. Santano no ha ocultado que para los usuarios del tren, especialmente los de Cercanías, va a seguir siendo un periodo complicado, aunque esta vez con el incentivo de que se pone fecha final a las obras y se vislumbra ya un escenario no solo de recuperación de los tráficos y frecuencias habituales, sino incluso de mejora del servicio por la potencialidad que ofrece la línea de alta velocidad y la renovación que en paralelo se está acometiendo de la infraestructura ferroviaria convencional.

La principal afección será que, como ya sucedió en agosto pasado, las obras de ampliación de los túneles de Kaputxinos en Errenteria y Loiola en Donostia obligarán a suspender completamente el tráfico ferroviario los dos próximos veranos temporalmente. Las tareas a desarrollar durante este verano y el siguiente, se centrarán en el montaje de vía en placa en el túnel de Gaintxurizketa y el inicio de los trabajos de ampliación de gálibo en el túnel de Loiola.

Ampliar Reunión del 'comité de seguimiento' de las obras del tercer hilo del TAV presidida por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

Según han remarcado los técnicos de ADIF, estas obras son incompatibles con el mantenimiento de los servicios ferroviarios, razón por la que se producen las suspensiones temporales del servicio. La finalización de los trabajos está prevista para finales de 2026 y la recuperación de los servicios de tren normalizados para comienzos de 2027.

Corte principal

En el de 2025, el corte principal tendrá lugar entre el 25 de julio y el 22 de septiembre. Serán dos meses frente a las tres semanas que duró el del verano pasado. Habrá tres fases: Del 25 de julio al 3 de agosto se interrumpirá el tráfico ferroviario entre Andoain e Irun; del 4 de agosto al 7 de septiembre el tramo afectado será el comprendido entre Hernani e Irun; y entre el 8 de septiembre y el 21 de septiembre el corte se reducirá al tramo comprendido entre Pasaia e Irun. Este corte permitirá lograr avances relevantes en el proceso, pues aunque aún no se puedan retomar los servicios normales, al finalizar esta actuación se recuperará ya la doble vía entre Lezo e Irun.

Previamente se producirán otros dos cortes por tiempo y recorrido más reducido, como también ocurrió el año pasado. Entre el 1 y el 4 de mayo y el fin de semana del 14 y 15 de junio se interrumpirá el servicio entre Irun y Lezo-Errenteria.

Como es habitual, durante los periodos sin trenes Renfe ofrecerá servicios alternativos de transporte en autobús para garantizar la movilidad de los viajeros. Además, tratará con el resto de instituciones el diseño de esos planes alternativos para adaptarlos lo mejor posible a las necesidades de los viajeros y en coordinación con otros medios como Euskotren (Gobierno Vasco), Lurraldebus (Diputación) y los autobuses urbanos. La representante institucional de Renfe en el País Vasco, Verónica Portell, mostró durante el encuentro su plena disposición a «adaptar los servicios a las necesidades que nos trasladen los alcaldes», así como a elaborar campañas de información para los viajeros y de coordinación institucional.

Tras los avances que se van a producir a lo largo de este año, para 2026 quedaría pendiente un corte de «dos meses o dos meses y medio» del que no han trascendido detalles, aunque lo previsible es que vuelva a ser agosto y las semanas anteriores y/o posteriores. Fuentes del Ministerio recuerdan en este sentido que los cortes se planifican siempre «en función de las necesidades de la obra e intentado minimizar el impacto entre los usuarios», motivo por los que se llevan a cabo habitualmente en verano y fines de semana, cuando baja la frecuencia de viajeros y las necesidades de transporte están menos relacionadas con el trabajo o los estudios.