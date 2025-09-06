Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre camina en una de las galerías del centro penitenciario de Gipuzkoa en el barrio donostiarra de Martutene. Arizmendi

70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia

Han firmado la demanda que un recluso presentó ayer en el juzgado de guardia en la que exponen «masificación», «peleas» y «falta de formación» de parte del funcionariado

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:28

Un total de 70 reclusos y dos sanitarias del centro penitenciario de Martutene, han firmado la denuncia que un preso –a través de su abogado– ... presentó ayer ante el juzgado de guardia de Donostia en la que exponen una «situación de desidia, abandono, desamparo, mala praxis, corrupción, abuso de poder...» que se estaría dando en una cárcel «masificada» con «cuatro personas por celda», peleas –y autolesiones– «con cuchillas de afeitar» y enfermedades en la población reclusa como «sarna».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  3. 3 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  4. 4 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  5. 5 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  6. 6

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  7. 7 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  8. 8

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  9. 9 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  10. 10

    Oyarzabal lidera la goleada en el inicio del camino al Mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia

70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia