Imagen de archivo de una administración de Lotería. Sonia Tercero

La suerte deja miles de euros en Gipuzkoa: tocan ocho premios de La Lotería en la misma localidad

Se trata de varios boletos agraciados con el Segundo Premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves

J.M.

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:29

Una administración de lotería guipuzcoana ha repartido un total de 48.000 euros en premios tras vender varios boletos agraciados con el Segundo Premio del sorteo de La Lotería, correspondiente al número 48.082, celebrado este pasado jueves 29 de agosto.

En concreto, los boletos premiados han sido vendidos en la Administración de Lotería ''Pottoka'' situada en la calle Julian Etxeberria 7 de la localidad guipuzcoana de Eibar. Se trata de ocho décimos, premiados cada uno con 6.000 euros, que han repartido un total de 48.000 euros entre los apostantes afortunados del municipio.

Por su parte, el primer premio, dotado cada décimo con 30.000 euros, tuvo el 31.757 como número premiado y ha sido vendido en más de una decena de provincias. El próximo sábado 30 de agosto, la Lotería Nacional celebrará un nuevo sorteo con premios más altos que los habituales de los jueves (600.000 euros por serie)

