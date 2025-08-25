Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Egoitz Iñigo, trabajador de la administración de lotería 'Akelarre' de Trintxerpe. Elena Viñas

El Gordo de La Primitiva deja 160.469 euros en una localidad de Gipuzkoa

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ha premiado un boleto de segunda categoría en el distrito pasaitarra de Trintxerpe, cuyo propietario se llevará más de 160.000 euros

M. S.

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:09

El sorteo de El Gordo de La Primitiva celebrado ayer (24 de agosto de 2025) ha dejado una lluvia de euros en el distrito pasaitarra de Trintxerpe. En concreto, en la Administración de Loterías 'Akelarre', en donde se ha vendido el boleto premiado con 160.469 euros.

El afortunado ganador selló su boleto en Trintxerpe, concretamente en el punto de venta situado en Euskadi Etorbidea, 15 de la localidad guipuzcoana. «Todavía no sabemos quién pueda ser el agraciado», cuenta el joven Egoitz Iñigo, trabajador de la administración de lotería de Trintxerpe. Un local que en el año 2023 ya repartió 7,2 millones de euros también con El Gordo de La Primitiva.

En esta ocasión, la combinación ganadora de El Gordo de La Primitiva fue: 10 16 21 38 51, con ningún acertante del premio de primera categoría y con un único boleto acertante de segunda categoría en Gipuzkoa, gracias al que el afortunado apostante cobrará 160.469 euros.

Además del acertante de Trintxerpe, hubo 22 premiados con 1.326,19 euros en la tercera categoría. No hubo ganadores del premio de primera categoría, con lo que el bote acumulado se pasa al siguiente sorteo.

