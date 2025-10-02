Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Urrestarazu posa con una de las piezas a la venta en su carnicería Casa Nicasio del mercado de San Martín. Gorka Estrada

El precio de la ternera se duplica en apenas dos años

El cierre de explotaciones y los elevados costes de producción han causado una subida del valor de esta carne, alcanzando índices «exagerados»

Martin Ruiz Egaña

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:02

Piezas por 37 euros el kilo y partes por las que se pagan hasta 60. A simple vista, podrían ser precios expuestos en cualquier marisquería, ... pero no es así. Nada más lejos de la realidad, es el valor de venta de la ternera en las carnicerías. Un alimento fijo en nuestra dieta que podría ser considerado un producto gourmet en los próximos años. «El precio es exagerado, está a punto de duplicarse en tan solo dos años, respecto a 2023», compara Mikel Urrestarazu, presidente de la Asociación de Carniceros de Gipuzkoa y carnicero de profesión. Trabaja en Casa Nicasio, ubicada en el mercado de San Martín en Donostia, y sus clientes ya están sufriendo en sus carnes la escalada de precios de este producto.

