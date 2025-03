El precio del alquiler de un piso de Gipuzkoa desata el debate: «Todos sabemos el problema que hay»

J.M. Viernes, 7 de marzo 2025, 06:51 Comenta Compartir

El precio del aquiler lleva tiempo siendo tanto objeto de debate público como de las conversaciones cotidianas ante la dificultad de encontrar viviendas en condiciones dignas a precios accesibles. Una problemática que se ha acentuado en los últimos años y que ha provocado un multitudinario cruce de mensajes entre vecinos de Irun en las redes sociales con motivo del alquiler de un piso a 1.800 euros al mes.

Se trata de una conversación que se inició en un grupo de Facebook de la localidad con motivo de la publicación de un irundarra que señalaba que «todos sabemos el problema que hay en Irun con los precios de los alquileres» después de haberse encontrado con un piso en un portal inmobiliario que en apenas un día había incrementado su precio en trescientos euros.

Una situación que quiso denunciar públicamente apuntando a algunas prácticas especuladoras en la ciudad que, argumentaba, han provocado unos precios desorbitados en los alquileres del municipio.

«Sé que cada uno puede poner el precio que le dé la gana pero creo que para todo debe haber un límite y si no, no sé a que espera el Ayuntamiento de Irun», explicaba visiblemente molesto. Así, en su comentario contaba cómo un piso «normalito» en Belaskoenea aparecía en alquiler por 1.800 euros al mes cuando apenas un día antes tenía un precio de 1.500 euros.

Una queja que desató los comentarios en la publicación, que ya acumula más de cien mensajes diferentes de vecinos de Irun en referencia a los precios de los alquileres en la localidad y la falta de vivienda disponible.

«Yo ya me he pedido el traslado en mi trabajo. Aquí ya no se puede vivir, por lo menos yo. Solo sobrevivo así que con toda mi pena, porque llevo toda mi vida aquí, en cuanto tenga la oportunidad me marcho», contaba una vecina. «Cada vez está más complicado tanto comprar como alquilar. Los jóvenes y no tan jóvenes no podrán irse tan pronto de casa. Ojalá cambien las cosas», apuntaba otra irundarra.

No obstante, entre las decenas de comentarios en los que muchos señalaban el elevado coste de este piso en el mercado en comparación a otras viviendas en alquiler en Irun en zonas más centricas y a menos precio, algunos usuarios también defendían la libertad individual para marcar los precios y los contratiempos a los que se enfrentan algunos propietarios.

