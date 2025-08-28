«La pornografía en edades tempranas puede amplificar los mensajes violentos»

La última edición del Barómetro Juventud y Género del Centro Reina Sofía de Fad Juventud establece que casi 9 de cada 10 jóvenes reconocen ... alguna situación de violencia de género en su entorno. Este estudio, elaborado con una muestra de 1.500 jóvenes entre 15 y 29 años residentes en España evidencia que esta lacra social se extiende también al estrato más vulnerable de nuestra sociedad. Aunque la media de edad de las víctimas oscila entre los 40 y los 50 años, preocupa que cada vez más jóvenes vivan estas situaciones. «Cada vez hay más casos de gente joven como víctimas o victimarios», advierte Xabier Peña Koka, comisario de la ertzain-etxea de Urola-Kosta y miembro del Equipo de Proceso en Violencia de Género de la Ertzaintza.

Peña achaca esta problemática a «una combinación de factores sociales, culturales y personales». Lamenta que cada vez haya «menos fomento de la educación integral en igualdad y respeto de las relaciones en edades tempranas». El comisario apunta a una serie de circunstancias. «El acceso a la pornografía, redes sociales y plataformas digitales en edades tempranas pueden amplificar los mensajes violentos, con discursos de odio, control a la pareja o ejercicio de violencia psicológica y emocional».

Otro de los puntos que señala Peña tiene que ver con «la socialización en contextos que normalizan la violencia o el control de la pareja». Convivir en estos círculos provoca un impacto negativo significativo. Los «patrones patriarcales», presentes aún en muchos sectores de la sociedad, afectan tanto a adultos como a jóvenes y «perpetúan la creencia de la superioridad masculina o de que los hombres tienen derecho a controlar a sus parejas». El comisario de la ertzain-etxea de Urola-Kosta indica que «el inicio temprano de las relaciones de pareja puede llevar a situaciones de dependencia emocional con dificultades de identificación de la violencia». No se debe obviar que los jóvenes «tienen menos experiencia y recursos vitales que los adultos para manejar conflictos y situaciones de violencia, son más vulnerables».

Cada vez más violencia vicaria

Uno de los problemas que más preocupación genera últimamente en clave de crímenes machistas es la violencia vicaria. Es una forma de violencia de género por la cual los hijos de las mujeres víctimas son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a sus madres. Desgraciadamente, este tipo de crimen, catalogado como el más cruel de la violencia machista, se está viendo con mayor frecuencia en los últimos tiempos.

El último episodio a nivel autonómico sucedió el pasado mes de mayo en Bilbao. Un hombre asesinó a su hija de 13 años en su domicilio familiar y después se suicidó, en un crimen que las autoridades describieron como «posible violencia vicaria». En este sentido, la Ertzaintza puede hacer extensible una orden de protección a los hijos de la víctima. «Si se observan conductas objetivos de peligro hacia sus hijos, también se les pone escolta».