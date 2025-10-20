Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la N-I en Villabona y Beasain, sentido Irun, por sendos accidentes múltiples
Las cámaras graban a un individuo haciéndose un ramo de flores en el convento de Las Brígidas

Pillado por las cámaras haciéndose un ramo de flores con las rosas de un convento de monjas de Gipuzkoa

El individuo, captado a plena luz del día por las cámaras de videovigilancia, selecciona minuciosamente las flores escogidas para el ramo

J.M.

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:27

Un vecino de la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria ha sido sorprendido in fraganti por las cámaras de seguridad del convento de Las Brígidas haciéndose un ramo de rosas con las flores que decoran los jardines exteriores del montasterio de monjas del municipio.

Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día cuando, a las 15.23 horas de este pasado sábado, las cámaras de seguridad captaron al individuo paseando por las instalaciones al tiempo que seleccionaba minuciosamente flores de diferentes colores dispuestas en el jardín para hacerse un ramo de lo más colorido.

Las diferentes cámaras de seguridad dispuestas en distintas zonas del edificio graban también como el hombre recorre varios parterres e incluso se agacha a recoger alguna flor de su gusto junto a un arbusto antes de abandonar la escena, que ha causado indignación entre los vecinos de Lasarte-Oria después de que las imágenes del hurto hayan salido a la luz.

En su denuncia pública, el poseedor de las imágenes ha señalado que «hay que tener respecto a la propiedad privada» y que pondrá a disposición policial los vídeos del robo, así como otras imágenes en las que aparecen perros haciendo sus necesidades sobre los jardines.

