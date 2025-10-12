Piden siete años de cárcel para dos hombres por huir de la Policía con cuatro kilos de droga

Diez kilómetros de persecución policial, una bandolera perdida en la huida y la detención de dos hombres por llevar 4 kilos de ketamina en el ... coche. Parece sacado de una película, pero son los sucesos que se juzgarán mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. La Fiscalía solicita 7 años y 6 meses de prisión para cada uno de los acusados por un delito contra la salud pública.

Los hechos se remontan a noviembre de 2022. Todo comenzó en la estación de autobuses de Donostia, cuando varios agentes de la Ertzaintza dieron el alto a un vehículo que salía del parking porque no tenía las luces activadas. Tras comprobar que el coche no había pasado la ITV reglamentaria y conversar con los dos varones que se encontraban en su interior, uno de ellos pegó «un acelerón y emprendió la huida a gran velocidad», según se narra en el escrito de acusación de la Fiscalía de Gipuzkoa, al que ha tenido acceso este periódico.

La persecución se prolongó durante varios kilómetros hasta que los acusados llegaron a la entrada del vertedero de San Marcos, en Errenteria, donde se terminaba la vía. Ambos salieron del vehículo, «emprendiendo la huida a pie» a través de una zona arbolada y consiguiendo escapar así del alcance de los agentes policiales.

No obstante, durante la huida uno de los procesados perdió «una bandolera con documentación personal a su nombre». Tras la inspección del vehículo, se localizó en el asiento trasero «un bolso de color negro conteniendo diversa documentación a nombre del acusado». Concretamente el DNI, un carnet de conducir y una tarjeta bancaria.

En dicha revisión fue hallada, también en la parte trasera, una maleta con cuatro paquetes envueltos en plástico transparente «conteniendo sustancia en polvo de color blanco». Los análisis posteriores mostraron que la sustancia incautada resultó ser ketamina, en una cantidad de cuatro kilos. El valor total de los paquetes incautados en el mercado ilícito asciende a 103.681 euros.

La Fiscalía de Gipuzkoa dirige la acusación a los dos ocupantes del vehículo, quienes poseían dichas sustancias «con la finalidad de destinarlas a su posterior distribución en el mercado ilícito». Solicitan una pena de prisión de 7 años y 6 meses para cada uno de ellos y una multa de 207.362 euros por un delito contra la salud pública. Los hechos serán juzgados mañana en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.