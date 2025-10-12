Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Piden siete años de cárcel para dos hombres por huir de la Policía con cuatro kilos de droga

La persecución se inició en la estación de autobuses de Donostia y concluyó en la entrada del vertedero de San Marcos, en Errenteria

Martín Ruiz Egaña

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Diez kilómetros de persecución policial, una bandolera perdida en la huida y la detención de dos hombres por llevar 4 kilos de ketamina en el ... coche. Parece sacado de una película, pero son los sucesos que se juzgarán mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. La Fiscalía solicita 7 años y 6 meses de prisión para cada uno de los acusados por un delito contra la salud pública.

