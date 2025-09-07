Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos agentes realizan la inspección a un pesquero mientras son supervisados por el resto desde la patrullera. FOTOS LOBO ALTUNA

«Los pesqueros llevan todo en regla, los barcos de recreo cometen más infracciones»

DV acompaña al Servicio Marítimo de la Guardia Civil durante una de sus inspecciones rutinarias en aguas guipuzcoanas

Martin Ruiz Egaña

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

La predicción meteorológica no augura nada bueno. El día amanece con el cielo totalmente encapotado y la lluvia amenaza con ligeros sirimiris que aparecen ... de forma intermitente. En el atracadero del puerto de Pasaia una tripulación con una decena de guardias civiles prepara dos embarcaciones. Como hacen «todos los días del año», van a salir a la mar a realizar las inspecciones rutinarias. No importa que llueva, que haga frío, mucho calor o que el oleaje dificulte la navegación.

