Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El 'Beti Aingeru', amarrado en la dársena de Getaria.

El pesquero de Pasaia que el sábado avisó de un motín en Asturias llega ya a Getaria

El 'Beti 'Aingeru' ha amarrado la madrugada de este miércoles en el puerto guipuzcoano, del que partió hace un mes en busca de bonito hasta que 12 tripulantes se rebelaron en Ribadesella

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

El barco pasaitarra 'Beti Aingeru', que el sábado alertó a la Guardia Civil de un presunto motín por parte de 12 de sus 16 tripulantes ... cuando faenaba en aguas asturianas, ha llegado este miércoles de madrugada a Getaria. El pesquero ha hecho su entrada en el puerto getariarra sobre las 5.00 horas, tras completar alrededor de 15 horas de navegación desde El Musel, en Gijón, donde había permanecido amarrado desde el sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  5. 5

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  6. 6

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  7. 7

    Gipuzkoa anuncia una nueva sociedad pública para crear infraestructuras de cuidados a mayores
  8. 8

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  9. 9 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?
  10. 10

    Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El pesquero de Pasaia que el sábado avisó de un motín en Asturias llega ya a Getaria

El pesquero de Pasaia que el sábado avisó de un motín en Asturias llega ya a Getaria