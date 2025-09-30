Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Seis de los doce senegaleses de la tripulación del 'Beti Aingeru' explican en Hondarribia su versión de los hechos.

Seis de los doce senegaleses de la tripulación del 'Beti Aingeru' explican en Hondarribia su versión de los hechos. F. DE LA HERA

«El armador nos amenazaba y dijimos 'basta' pero ni hubo motín ni agresión»

La tripulación del barco de Pasaia que se rebeló en Asturias dice que llevaban «26 días sin ir a casa, y solo queríamos volver»; tres son investigados por amenazas y/o agresión

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

«No hubo ningún motín a bordo, ni tampoco ninguno subimos al puente del barco a amenazar ni agredir a nadie. Solo decidimos parar de ... trabajar porque se daban dos situaciones: por un lado, sentíamos inseguridad porque el armador siempre nos amenazaba y cuando se enfadaba nos lanzaba cosas desde el puente a la cubierta –lo último que nos tiró el sábado fue la basura, pero ha llegado a lanzar una bombona de butano por la borda–; y por otro, llevábamos 26 días sin regresar a casa, eso no es normal en la costera del bonito. Nosotros queríamos seguir trabajando, pero no en esas condiciones». Así resumieron ayer en Hondarribia su versión de los hechos seis de los doce tripulantes senegaleses del barco 'Beti Aingeru' que el sábado fue escoltado por la Guardia Civil hasta el puerto gijonés de El Musel, después de que el capitán avisara de un supuesto motín a bordo. En tierra, el armador y el patrón denunciaron a tres de los tripulantes: tres por un presunto delito de amenazas a ambos, y a dos de ellos también por una supuesta agresión o intento de agresión al propietario de la embarcación, según informó ayer el instituto armado. «No hay detenidos, solo investigados», aclaró.

