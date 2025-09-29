«Aquí quedamos cuatro tripulantes, viene uno más de camino y cuando llegue regresaremos al casa.» El armador del barco pasaitarra 'Beti Aingeru' ratifica su ... versión sobre los acontecimientos que se sucedieron a bordo el pasado sábado y que acabaron la intervención de la Guardia Civil para evitar un conato de motín y con el buque amarrado en el puerto de Gijón.

«Hubo un momento de tensión, incluso me zarandearon. Son cosas pequeñas que pasan en el mar, pero esta vez lo cargos, en vez de calmarlos, los alentaron», asegura.

Según el armador, «se les dijo que volveríamos a casa cuando termináramis esta campaña, pero no han cumplido», en declaraciones a Euskadi Irratia.

Añade que uno de los tripulantes amenazó con lanzar por la borda al patrón, lo que les obligó a refugiarse en el puente de mando. Tras avisar a otros barcos que faenaban por la zona y a tierra, la llegada de una patrullera de la Guardia Civil hasta la posición del 'Beti Aingeru' calmó la situación y los policías no necesitaron subir a bordo. Tras llegar al puerto de Gijón, los tripulantes amotinados abandonaron el barco.