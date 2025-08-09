Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Samba conversa con una vecina de Amara Berri. Gorka Estrada

El periplo de Samba para conseguir el permiso de asilo sigue avanzando

El joven maliense se citó ayer por segunda vez con las autoridades para exponer su situación tras más de dos meses de espera

Martin Ruiz Egaña

Donostia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:33

Los movimientos para acoger a los migrantes en situación de calle en Donostia en diferentes recursos de Gipuzkoa son una «buena noticia». Suponen un paso ... adelante en su largo camino hacia el permiso de asilo, pero en muchos casos este periplo no ha hecho más que empezar. Tal y como desgranó este periódico, el procedimiento para obtener las citas con las autoridades es farragoso. El primer paso depende de un servicio telefónico habilitado durante dos horas todos los lunes. Si responden a esa llamada y se comunica la documentación correctamente, el solicitante recibirá una cita con la policía al día siguiente.

