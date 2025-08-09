Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los malienses abraza a una vecina de Amara Berri antes de montar en una de las furgonetas de la Cruz Roja. FOTOS: SARA SANTOS

«Estamos felices por poder dormir en una cama»

Los migrantes malienses que llevaban más de cuatro meses viviendo en la calle en Donostia fueron trasladados ayer al albergue del Santuario de Arantzazu, en Oñati

Martin Ruiz Egaña

Donostia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:32

Más de cuatro meses, más de 120 días con sus noches viviendo en las calles del barrio donostiarra de Amara Berri. Esta ha sido la ... situación de decenas de malienses que recalaron el pasado mes de abril en Donostia tras ser expulsados de Francia al serles denegada la solicitud de asilo –según el Tratado de Dublín, las peticiones de asilo en la UE deben hacerse en el país de entrada a Europa, en este caso España–. Los movimientos de acogida en diferentes centros guipuzcoanos se iniciaron hace un mes y ayer, finalmente, todos los subsaharianos –medio centenar– que vivían en la plaza Cofradías fueron trasladados a la hospedería del Santuario de Arantzazu, en Oñati.

