La operación retorno acaba hoy tras un sábado sin casi retenciones en Gipuzkoa

Las vacaciones llegan a su fin y son miles de familias las que realizarán hoy el desplazamiento a sus respectivos hogares. Eso sí, la ... de este sábado fue una jornada tranquila en las carreteras guipuzcoanas. El punto más problemático fue de nuevo la AP-8, pero no en la muga sino en el peaje de Zarautz sentido Irun, donde al mediodía se registraron 2 kilómetros de retenciones, que finalizaron una hora más tarde. Una tarde tranquila, en comparación con las de la última semana. Desde la Dirección de Tráfico confiaban que las aglomeraciones sufridas los días precedentes sean fruto de un regreso escalonado y permitan una última jornada más tranquila como el sábado.

Y es que la última semana ha sido complicada para los conductores guipuzcoanos que volvían a casa, o para aquellos que han cruzado Gipuzkoa de camino a su destino. En estos siete días se han llegado a generar colas de hasta 10 kilómetros en la muga sentido Francia.

Mas desplazamientos

Este verano han aumentado especialmente los desplazamientos internacionales, con vehículos que atravesaron Euskadi provenientes de Francia con destino a Portugal y el Norte de África, principalmente. Y que estos días están realizando el camino de vuelta a sus hogares de residencia, lo que ha repercutido en la circulación en las carreteras de Gipuzkoa. A falta del balance final que la Dirección de Tráfico realice tras la conclusión de la operación retorno, estaba previsto un incremento en el tráfico internacional de alrededor de un 3,8% con respecto al año pasado, llegando a alcanzar una cifra aproximada de 2.110.000 vehículos por nuestras carreteras.

Tal como se preveía, los lugares más críticos esta última semana han sido la AP-8 en la zona fronteriza de Irun-Biriatu, los enlaces AP-1/N-622 sentido Vitoria y N-622/A-1 sentido Burgos/Madrid, y el nudo de Armiñon.