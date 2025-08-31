Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El tráfico este sábado fue más fluido en el entorno de Biriatu. F. DE LA HERA

La operación retorno acaba hoy tras un sábado sin casi retenciones en Gipuzkoa

El final del verano se ha dejado notar en las vías del territorio, con los peajes y fronteras como puntos más críticos

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Las vacaciones llegan a su fin y son miles de familias las que realizarán hoy el desplazamiento a sus respectivos hogares. Eso sí, la ... de este sábado fue una jornada tranquila en las carreteras guipuzcoanas. El punto más problemático fue de nuevo la AP-8, pero no en la muga sino en el peaje de Zarautz sentido Irun, donde al mediodía se registraron 2 kilómetros de retenciones, que finalizaron una hora más tarde. Una tarde tranquila, en comparación con las de la última semana. Desde la Dirección de Tráfico confiaban que las aglomeraciones sufridas los días precedentes sean fruto de un regreso escalonado y permitan una última jornada más tranquila como el sábado.

