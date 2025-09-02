La Diputación estudia alternativas a Zizurkil para los mayores de Txara I tras la demanda de las familias

Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, y Maite Peña, diputada del departamento de Cuidados y Políticas Sociales, han visitado este martes las obras de ampliación ... de la residencia de mayores Atsobakar de Lasarte-Oria, que a finales del año que viene pasará de las 57 plazas actuales a 108 después de los trabajos que se iniciaron en octubre de 2023. Mendoza ha destacado y agradecido la «actitud» que los usuarios y los trabajadores han tenido «viviendo y trabajando» durante el proceso de unas obras «de gran complejidad», aspecto que, sin embargo, no va a ser posible en la inminente remodelación que la Diputación de Gipuzkoa va a llevar a cabo en el centro de Txara I, en Donostia.

Las obras en el espacio situado en el barrio de Intxaurrondo comenzarán en diciembre y se prolongarán durante dos años, tiempo en el que los residentes actuales van a tener que se trasladados temporalmente a otros centros del territorio. Maite Peña ha explicado que «en Lasarte ha sido posible compaginar la obra con la estancia de las personas, pero en Txara no es posible fundamentalmente por dos cuestiones: va a desaparecer la escalera central y también todo el patio».

La mayoría de los residentes van a ser reubicados en la residencia Fraisoro de Zizurkil, con hasta 88 plazas disponibles. Sin embargo, hay familias contrarias a esta alternativa y la Diputación de Gipuzkoa se encuentra estudiando «una por una» todas las situaciones de los usuarios, con quienes se va a reunir esta primera quincena de septiembre. «Estamos en contacto con las familias para analizar dónde va a poder ir cada una en este lapso de tiempo de dos años. Hemos garantizado que haya una continuidad con el equipo de trabajadores -que se traslada íntegramente a Zizurkil- que está atendiendo porque hay usuarios que priorizan esa vinculación con el equipo, quieren seguir siendo atendidos por el mismo personal. Sin embargo, hay otros usuarios que priorizan la vinculación con la zona, el barrio o el municipio de Donostia».

Para este segundo grupo, el departamento de Cuidados y Política Social tiene contempladas tres opciones. «Estamos trabajando por un lado en incrementar las plazas en residencias de la propia zona, en dar respuesta a las demandas de traslados que algunas personas van a solicitar porque se quieran acercar más a sus municipios de origen, y también estamos barajando el propio traslado a Txara 2». Sobre esta última opción, Peña detalla que «tenemos una serie de criterios que estamos trabajando junto a las familias y primará la situación de cada persona y lo que la familia priorice» Ha insistido en que «intentaremos dar la mejor respuesta a cada persona».