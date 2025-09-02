Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendoza y Peña, han visitado las obras de ampliación de la residencia Atsobakar de Lasarte-Oria. Gorka Estrada

La Diputación estudia alternativas a Zizurkil para los mayores de Txara I tras la demanda de las familias

La diputada Peña ha explicado que «intentaremos dar la mejor respuesta a cada a cada persona» ante las obras que se van a acometer a partir de diciembre en la residencia de Intxaurrondo

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:59

Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa, y Maite Peña, diputada del departamento de Cuidados y Políticas Sociales, han visitado este martes las obras de ampliación ... de la residencia de mayores Atsobakar de Lasarte-Oria, que a finales del año que viene pasará de las 57 plazas actuales a 108 después de los trabajos que se iniciaron en octubre de 2023. Mendoza ha destacado y agradecido la «actitud» que los usuarios y los trabajadores han tenido «viviendo y trabajando» durante el proceso de unas obras «de gran complejidad», aspecto que, sin embargo, no va a ser posible en la inminente remodelación que la Diputación de Gipuzkoa va a llevar a cabo en el centro de Txara I, en Donostia.

