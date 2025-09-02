La residencia de mayores Atsobakar, para finales de 2026

Una de las obras importantes que se está llevando a cabo en estas fechas en el municipio es la ampliación de la Residencia de personas ... mayores de Atsobakar. Se trata de una transformación importante, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, que permitirá a Lasarte-Oria contar con un espacio que podrá dar servicio a 108 mayores, cerca del doble del número de usuarios que puede acoger hoy: 57. Los trabajos avanzan y en la visita realizada por miembros de la Diputación y el del Ayuntamiento han adelantado que se espera que las obras estén culminadas para finales de 2026. Por lo tanto, en los primeros días de 2027 debería ser ya toda una realidad.

La diputada general, Eider Mendoza, junto a la de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, y el alcalde de Lasarte-Oria, Agustín Valdivia, han visitado este martes las obras del centro residencial Atsobakar, que está siendo renovado y ampliado por la propia Diputación Foral de Gipuzkoa con una inversión de 11.129.774,39 euros, cofinanciada a través de fondos europeos PRTR.

Las obras, ejecutadas por la propia Diputación Foral permitirán adaptar este recurso residencial al nuevo modelo de atención «centrado en la persona, creando unidades de convivencia más pequeñas, con espacios más hogareños y personalizados, amplias zonas comunes, comedores en cada unidad, habitaciones mayoritariamente individuales con baño propio y zonas comunes pensadas para la participación, el vínculo y la vida cotidiana compartida y en comunidad», señalan desde la institución provincial. El centro residencial, de tamaño medio, ha contado hasta ahora con 57 plazas y alcanzará las 108 plazas una vez finalizada la transformación. Entre ellas se habilitarán dos unidades UPS-I (psicogeriátricas) con capacidad para 12 personas cada una. Además, el centro de día pasará de 25 a 30 plazas.

La intervención se está desarrollando por fases. Las obras se iniciaron en octubre del 2023 y, a día de hoy, las dos primeras ya están concluidas. Han permitido la construcción de nuevos edificios en las zonas sur y este del centro residencial. En la zona sur se han habilitado 28 nuevas plazas residenciales, incluyendo 6 apartamentos dobles con capacidad para 12 personas usuarias. En la zona este, se han creado 17 nuevas plazas residenciales, junto con dos unidades UPSI, que suman un total de 24 plazas. Este edificio está conectado con el actual.

Los trabajos avanzan hacia la tercera fase, centrada en la estructura oeste del centro residencial, donde se habilitarán 17 nuevas plazas residenciales y se ampliará el centro de día con cinco plazas adicionales, de 25 plazas a 30. La cuarta y última fase contempla intervenciones puntuales en el edificio residencial actual para mejorar las instalaciones eléctricas, de fontanería y protección contra incendios. Además, se completará la urbanización del perímetro.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, valora la «enorme importancia» de la ampliación y modernización de Atsobakar por el efecto «tan positivo» que tendrán «en la calidad de vida y en el bienestar» de todas las personas residentes. Se trata de un «gran avance» en la transformación que está experimentando el territorio en materia de cuidados, del que, «gracias a estos trabajos de renovación, también se benificiarán en Lasarte-Oria y en el conjunto de Buruntzaldea». Mendoza subraya que «municipio a municipio, servicio a servicio, estamos extendiendo en el conjunto del territorio el nuevo modelo de cuidados de Gipuzkoa, más personalizado, más innovador y más conectado con la comunidad».

Asimismo, la diputada general ha destacado el hecho de que, gracias a la ampliación de la residencia, prácticamente se doblará el número de plazas existentes, lo que permitirá «reforzar y aumentar» el servicio ofrecido a la ciudadanía. «No solamente estamos mejorando cualitativamente la atención, sino que, en una sociedad en la que las personas vivimos más tiempo y necesitamos cada vez más cuidados, tratamos de anticiparnos y seguimos ampliando el número de residencias dedicadas a las personas mayores. Todo ello, con un objetivo claro: Que todas las personas tengan garantizados unos cuidados de calidad cuando los necesiten, tanto ahora como en el futuro». Con respecto al desarrollo de las obras en Atsobakar, Mendoza destaca el hecho que se hagan sin haber tenido que sacar a los residentes del centro, «algo que requiere un gran esfuerzo».