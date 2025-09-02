Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Responsables municipales y forales recibiendo información in situ del desarrollo de las obras. Isaac Farré
Lasarte-Oria

La residencia de mayores Atsobakar, para finales de 2026

El recinto pasará de 57 a 108 usuarios tras la ampliación que se está llevando cabo

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Lasarte-Oria

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:03

Una de las obras importantes que se está llevando a cabo en estas fechas en el municipio es la ampliación de la Residencia de personas ... mayores de Atsobakar. Se trata de una transformación importante, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, que permitirá a Lasarte-Oria contar con un espacio que podrá dar servicio a 108 mayores, cerca del doble del número de usuarios que puede acoger hoy: 57. Los trabajos avanzan y en la visita realizada por miembros de la Diputación y el del Ayuntamiento han adelantado que se espera que las obras estén culminadas para finales de 2026. Por lo tanto, en los primeros días de 2027 debería ser ya toda una realidad.

