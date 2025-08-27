Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un agente de la Ertzaintza realiza un test de drogas a un conductor en Irun. Arizmendi

Ocho de cada diez infractores de tráfico en Gipuzkoa dan positivo en alcohol o drogas

La Ertzaintza realizó el año pasado 18.571 test de alcoholemia y 2.211 de sustancias estupefacientes en las carreteras del territorio

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:03

En el 89% de las infracciones de tráfico impuestas por la Ertzaintza en las carreteras guipuzcoanas el pasado año el conductor dio positivo por drogas, ... según el balance realizado por el Departamento de Seguridad con datos de 2024. Este porcentaje, ligeramente más elevado en el caso de las pruebas de alcoholemia, llegó al 100% en enero, marzo, mayo y junio, meses en los que se llevaron a cabo pruebas de sustancias estupefacientes a 12, 20, 21 y 14 personas respectivamente que habían cometido alguna infracción.

