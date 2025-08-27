Ocho de cada diez infractores de tráfico en Gipuzkoa dan positivo en alcohol o drogas

En el 89% de las infracciones de tráfico impuestas por la Ertzaintza en las carreteras guipuzcoanas el pasado año el conductor dio positivo por drogas, ... según el balance realizado por el Departamento de Seguridad con datos de 2024. Este porcentaje, ligeramente más elevado en el caso de las pruebas de alcoholemia, llegó al 100% en enero, marzo, mayo y junio, meses en los que se llevaron a cabo pruebas de sustancias estupefacientes a 12, 20, 21 y 14 personas respectivamente que habían cometido alguna infracción.

El mes que más test se realizaron (31) fue abril y en el 96,7% de los casos el resultado fue positivo. En noviembre, por el contrario, se llevaron a cabo algo más de una docena de pruebas (13), de las que la mitad (6) dejaron en evidencia al conductor del vehículo. Si a estos datos se le suma los de alcohol, ocho de cada diez infractores de tráfico en Gipuzkoa dan positivo por haber bebido o consumido alguna sustancia estupefaciente.

Durante el año pasado, la Ertzaintza llevó a cabo en el territorio un total de 223 test de drogas a guipuzcoanos que cometieron algún tipo de infracción al volante, 188 menos que durante el ejercicio precedente. El porcentaje de positivos alcanzó el 89%, cifra similar a la registrada en 2023, y lo que sitúa a Gipuzkoa como el territorio vasco con más positivos en este aspecto. En el conjunto de Euskadi las pruebas efectuadas ascendieron a 579, con un 85% de positividad.

El consumo de drogas también estuvo presente en más de una treintena (36) de accidentes en el territorio. De las 84 pruebas de sustancias estupefacientes que se realizaron el año pasado por este motivo, el 42,8% dieron positivo, muy por debajo de los resultados arrojados en el caso de las infracciones de tráfico.

Si se tienen en cuenta no solo las infracciones y los siniestros sino los controles que la Policía autonómica instala habitualmente en las carreteras, en Gipuzkoa se llevaron a cabo un total de 852 pruebas de drogas, de las que prácticamente la mitad arrojan un resultado positivo. Un dato sonrojante para el territorio teniendo en cuenta que en el caso de Álava solo en el 16,8% de las ocasiones el test deja en evidencia al conductor, mientras que en el caso de Bizkaia ese porcentaje se eleva hasta el 34,5%.

En las carreteras guipuzcoanas se realizaron entre enero y diciembre de 2024 un total de 2.211 test de distintas sustancias tanto preventivas como por accidentes o infracciones, con una positividad en cuatro de cada diez pruebas que sitúa al territorio a la par de Bizkaia, duplicando las cifras de Álava.

2024 El alcohol estuvo detrás de 135 accidentes y las drogas, en 36 siniestros en las carreteras guipuzcoanas

Pero no solo el consumo de drogas está extendido entre los guipuzcoanos que después deciden ponerse al volante, también el alcohol. Ocurre con los conductores que cometen algún tipo de infracción con su vehículo. La Ertzaintza llevó a cabo el año pasado 125 test de alcoholemia a infractores, casi un centenar menos que en 2023, en los que ocho de cada diez personas dieron un resultado positivo. Esa cifra fue mayor y rozó el 100% durante los meses de enero, febrero, junio o noviembre. Marzo fue sin embargo cuando más pruebas de este tipo realizó la Policía vasca, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa y los masivos desplazamientos que se efectúan durante ese periodo del año. En el conjunto de Euskadi los test efectuados fueron 370, de los que el 60% dejaron en evidencia al infractor.

En Gipuzkoa las bebidas alcohólicas estuvieron presentes en hasta 135 accidentes. De las más de 3.000 pruebas que se hicieron por este motivo, el 4% dieron positivo, con algo más de una docena (13) de conductores que se negaron a realizar el test de alcoholemia.

Si se tienen en cuenta no solo las infracciones y los siniestros, sino los controles preventivos, en el territorio se realizaron algo más de 15.000 pruebas de alcohol, de las que 574 resultaron positivas y 14.693 negativas (96,2%). Este porcentaje es el menor de los tres territorios vascos, ya que en Bizkaia se sitúa en el 96,9% y en Álava, en el 98,6%.

15 fallecidos este año

Según el balance elaborado por el Departamento de Seguridad, en el conjunto de Euskadi se produjeron 7.383 accidentes de tráfico, un 7 % menos que en 2023. En un total de 2.408 de estos siniestros hubo víctimas (871 en Gipuzkoa), 37 de ellas mortales, 7 menos que en 2023 y 2022 y 14 menos que en 2019. Más de la mitad, concretamente el 54%, pertenecía a algún colectivo vulnerable: 15 eran motoristas, 5 viandantes y, por primera vez en los últimos siete años, elPaís Vasco no contabilizó el deceso de ningún ciclista.

El territorio donde más fallecidos hubo el año pasado fue Gipuzkoa, con un total de 19, once menos que en el ejercicio precedente. Por meses, los más luctuosos fueron los de enero y junio, con tres muertes en cada uno de ellos. Una alta siniestralidad que hizo que el 64,7% de los fallecimientos registrados en 2024 tuvieran lugar en el primer semestre (11). La segunda mitad del año resultó menos grave con seis víctimas: cuatro en verano y otras dos entre noviembre y diciembre. Además, la N-I, la N-634 y la GI-636 volvieron a ser las carreteras más trágicas del territorio.

Gipuzkoa La mitad de los test aleatorios de sustancias estupefacientes dan positivo en el territorio

En lo que va de año son ya quince las personas que han perdido la vida en accidente de tráfico en las carreteras de Gipuzkoa. De todas ellas, una decena pertenecían a alguno de los colectivos considerados vulnerables: cuatro viajaban en una motocicleta, dos circulaban en bicicleta, uno iba en patinete y tres eran peatones que fueron arrollados por un vehículo a motor.

Diez fallecidos eran varones, y las otras cinco víctimas mortales eran mujeres. Se da la circunstancia de que ninguna de ellas conducía un vehículo: dos fueron objeto de sendos atropellos, una menor iba de copiloto en un coche, una bebé viajaba en los asientos traseros y otra joven iba de paquete en una moto.