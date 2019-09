«Nunca vi un comportamiento extraño en Jack y nadie me dijo tampoco que se había extralimitado» Imagen de la vista del miércoles. / Morquecho La compañera sentimental del tatuador declara que las acusaciones de carácter sexual no son ciertas y que todo está orquestado por una persona con la que tuvieron problemas de convivencia. La vista ha quedado suspendida hasta primeros de octubre ante la incomparecencia de varios testigos JAVIER PEÑALBA Jueves, 12 septiembre 2019, 14:27

La compañera sentimental del tatuador acusado de abusar sexualmente de una docena de clientas suyas ha exculpado este miércoles a su pareja de cualquier comportamiento ilícito o inapropiado por parte de sus pareja. « Ninguna de las personas que le ha denunciado me dijo nada. Yo estaba allí todos los días y nunca escuché ni gritos ni tampoco me dijeron que Jack se había sobrepasado con ellas. Si lo hubiese visto o me lo hubieran advertido, le habría dado una cachetada», ha afirmado la mujer.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Donostia ha celebrado esta mañana la segunda de las sesiones de la vista oral que se sigue contra el tatuador venezolano Jack Estrada por la presunta comisión de diversos delitos de carácter sexual, por los que la Fiscalía de Gipuzkoa solicita penas que suman más de veinte años prisión. La ausencia de varios testigos, entre ellas tres de las presuntas víctimas ha obligado a suspender el juicio que, probablemente, se reanudará a principios del mes que viene. Será, por lo tanto, entonces cuando el investigado, que actualmente permanece en prisión, podrá hacer frente a las imputaciones que recaen sobre él.

Quien sí ha declarado este miércoles ha sido la pareja sentimental del investigado, con el que convive desde hace nueve años. La mujer ha explicado que ella se ocupaba de asistir a los clientes que en los primeros años fueron atendidos en la vivienda en la que residían tras su llegada a Euskadi y más tarde en el local que abrieron en la Parte Vieja donostiarra. La testigo ha afirmado que mantenía una continua relación con las clientas de las se ocupaba que «estuviesen cómodas y a gusto» antes, durante y después de que fueran tatuadas.

La compañera ha afirma que ninguna de la personas que más tarde interpusieron la denuncia le hizo saber que su pareja se hubiese extralimitado ni física ni verbalmente. «Ninguna de ellas me dijo nunca nada. Y tampoco observé nada extraño en el comportamiento de Jack con respecto a ellas». Ha añadido que todas salieron satisfechas del establecimiento y que algunas de ellas no solo volvieron en ocasiones posteriores sino que recomendaron a otros familiares que también lo hicieran.

La mujer ha responsabilizado de la «pesadilla» y el «sufrimiento» que padecen tanto ella como su marido a la persona que les alquiló varias habitaciones de su domicilio tras su llegada a Gipuzkoa, a la que ha acusado de «manipulador, cobarde y mentiroso». Ha sostenido que esta persona «nos trataba como si fuéramos sus sirvientes. Pretendía que limpiáramos hasta las cacas de su perro». Ha añadido que el deterioro de la relación dio origen primero a problemas de convivencia así como a una enemistad, que es «por la que ahora estamos aquí».

En la sesión también ha declarado la persona aludida, pero lo ha hecho antes de que lo haya hecho la pareja, de forma que no ha tenido oportunidad de respecto a estas acusaciones. El testigo, lo que sí ha indicado es que fueron múltiples la quejas que recibió de personas que decían que el tatuador «se les había insinuado sexualmente y que incluso les había agredido también sexualmente». Entre otras, citó el caso de su entonces novia que le refirió que Jack intentó sobrepasase con ella en la cocina del piso donde convivían.