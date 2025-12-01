Los nuevos soletes de Navidad en Gipuzkoa recomiendan chocolaterías, restaurantes tradicionales y un bar

J. F. San Sebastián Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

Los restaurantes, hoteles y bares de Gipuzkoa aparecen destacados con frecuencia en todo tipo de listados y recomendaciones de ocio a nivel nacional e internacional. Esta vez llega una nueva lista, elaborada por la prestigiosa Guía Repsol, para distinguir «aquellos lugares que ofrecen una propuesta gastronómica de calidad en un ambiente agradable, incluyendo vinotecas, restaurantes y cafeterías». Así surgen los 'Soletes de Navidad', en los que se incluye un recorrido por varios locales guipuzcoanos recomendados para estas fechas de celebraciones entre amigos y familiares.

Ixua, hotel boutique en Eibar

Ixua Hotela es un hotel boutique situado en Eibar que, desde su renovación integral en 2018, mantiene una cocina tradicional con especialidad en parrilla. Su gastronomía se centra en la calidad de los ingredientes de cercanía (KM0) y productos de temporada, ofreciendo pescados y carnes a la brasa. El restaurante está abierto todos los días, disponible para almuerzo, cena, merienda de té y pastas, y cócteles, incluyendo opciones para dietas como platos sin gluten.

Más información: Mandiola Balle Aldea, 8, eibar. Teléfono 943 701 292.

Estebenea, comida tradicional vasca en Irun

Este restaurante, ubicado en un caserío que data de 1806 en un entorno rural en Irun, es un exponente de la cocina vasca tradicional. La experiencia en Estebenea está fuertemente ligada a su parrilla y al fuego directo, siendo la txuleta su «niña mimada». La calidad de sus carnes a la brasa es excepcional, un hecho refrendado por el premio obtenido por su parrillero, Gonzalo Busto, en el Concurso Nacional de Parrilla de San Sebastian Gastronomika en 2023. Además de la parrilla, ofrecen una oda al producto de temporada, con platos como piparras, tomate de buey con helado de albahaca, espárragos frescos, y alcachofas fritas.

Más información: Barrio Olaberria 51, 20303 Irun. Teléfono 943 222 341.

Chocolates de Mendaro, en Donostia y Bilbao

Aunque la fábrica principal de Chocolates de Mendaro Saint-Gerons está en Mendaro, este establecimiento, con una historia que comienza en 1850, tiene una tienda en San Sebastián y Bilbao, con productos 'gourmet'. Sus especialidades incluyen el chocolate a la taza, bombones y trufas, y específicamente en Navidad, ofrecen turrones de chocolate. Sus productos, como las tabletas de chocolate negro extra amargo (85% cacao), las piruletas o las especialidades sin azúcar, se elaboran artesanalmente sin conservantes, utilizando cacao certificado por Cacao Trace.

Más información: La tienda en San Sebastián se encuentra en la calle Etxaide, 6 (teléfono: 943 42 48 0). La fábrica en Mendaro está ubicada en Azpilgoeta Kalea, 21 (943 755 115).

Asador Aldanondo

Este asador ubicado en la Parte Vieja donostiarra también ha recibido el reconocimiento de Solete de Navidad por sus elaboraciones caseras a precios asequibles. Con especial atención a la parrilla y al producto de cercanía, especialmente la carne y el pescado, Asador Aldanondo es uno de los clásicos del popular barrio de la capital guipuzcoana. Destaca también su sopa de pescado, su alubiada y su menestra. «Los postres son como de nueva cocina vasca de los ochenta y tienen el encanto de la burguesía: arroz con leche, flan, natillas, queso 'La Leze' con membrillo, tartas de trufa con chocolate o de queso con helado, hojaldre de crema y almendras o ese totum revolutum 'variado' de postres que tanto me gustaba de niño», escribió David de Jorge.

Más información: Euskal Herria Kalea, 6. Teléfono: 943458211.

El Almacén Wine Bar (Donostia)

Ubicado en el barrio donostiarra del Antiguo, El Almacén Wine Bar es un concepto único en la ciudad para los amantes del vino y la gastronomía. Ofrecen una extensa carta con más de 160 referencias de vino y champán, destacando la posibilidad de degustar muchos de ellos por copa, incluso vinos excepcionales como un Vega Sicilia Único, gracias a una tecnología avanzada que evita que las botellas se estropeen. Su cocina, dirigida por el chef Javier Sáenz de Urturi, prioriza la calidad de la materia prima y evita condimentos fuertes para complementar el vino. Entre su oferta se encuentran el salmorejo de cereza con queso fresco y anchoa, el steak tartar de solomillo sobre brioche, y la torrija de pan brioche para el postre.

Más información: Se encuentra en la Calle Matia 18, Donostia. Teléfono: 699 33 00 29.

Rafa Gorrotxategi, confitería tolosarra

Rafa Gorrotxategi representa la tercera generación de una familia confitera con historia en Tolosa que se remonta a 1925. Es un maestro artesano de la alta confitería y chocolatería. Su empresa, Rafa Gorrotxategi 1680, combina tradición e innovación, siendo conocido por el tradicional dulce identitario de Tolosa, el Xaxu, así como por sus tejas y cigarrillos de Tolosa. En la temporada navideña, destacan sus turrones artesanos de autor, como el de trufa blanca con mandarina y yuzu o el de chocolate caramelo con avellanas y albaricoque, además de los polvorones de almendra.

Más información: El obrador se ubica en el Polígono Industrial Usabal, 14, Tolosa. El teléfono de contacto es el 943 89 03 06. Además regentan el Museo del Txokolate en Tolosa, dedicado a la evolución histórica de la elaboración del chocolate y que ofrece visitas guiadas, catas y talleres en la misma dirección.

Soletes en Bizkaia y Álava

Los siguientes locales también han sido distinguidos en otros puntos del País Vasco:

Soletes de Navidad en Álava Larmonía (Vitoria-Gasteiz)

Biazteri (Laguardia)

Dolar Gastrobar (Vitoria-Gasteiz)

Sosoaga (Vitoria-Gasteiz)

Guria(Vitoria-Gasteiz)

Soletes de Navidad en Bizkaia Suiza (Bilbao)

Iváñez (Bilbao)

Tate (Markina-Xemein)

Monasterio de Nuestra Señora del Pilar (Bilbao)

Willows (Getxo)

Bar Txomin (Mungia)

Soletes navideños

Los Soletes son un reconocimiento de la Guía Repsol para aquellos lugares que ofrecen una propuesta gastronómica o de bebidas de calidad en un entorno agradable. La mención de «Soletes Navidad Guía Repsol» se otorga a establecimientos idóneos para disfrutar durante las festividades. Esta distinción abarca diversas categorías, incluyendo cafeterías, bares, vinotecas, restaurantes y heladerías.

«A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes, en Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos», explica María Ritter, directora de Guía Repsol.

