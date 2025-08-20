Nueve viajes solidarios a la dana y ahora, a los incendios de Galicia

En situaciones de catástrofe, algunas personas deciden dar un paso adelante y comprometerse de primera mano con las personas afectadas. Gente solidaria que, con la ... ayuda del resto de la ciudadanía, consigue aportar un granito de arena que resulta indispensable para que poblaciones enteras salgan adelante en momentos de extrema necesidad. El irundarra José Luis Alonso es una de esas personas, y ya demostró su talante solidario y capacidad de movilización en octubre pasado cuando el agua irrumpió en los hogares valencianos en una dana de dimensiones históricas.

Viajó hasta en nueve ocasiones a las regiones más afectadas con su camión cargado de comida, medicamentos y todo tipo de ayuda humanitaria que llenó los almacenes de localidades que quedaron arrasadas por la riada. No ha pasado ni un año y otra gran catástrofe medioambiental golpea con fuerza. Los incendios han arrasado más de 300.000 hectáreas de Galicia, Castilla y León y Extremadura, principalmente. Fuegos incontrolados asolan poblaciones enteras y muchas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares ante el avance de las llamas. Y José Luis lo tiene claro, una vez más.

La recogida será hoy y mañana en la Avenida Letxunborro de Irun, de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas

Junto a su inseparable camión, viajará hasta Galicia para volver a ofrecer su colaboración, y por ende, la de todas las personas que ayudan a llenar de material su remolque. Ayer inició una recogida en la Avenida Letxunborro (número 17) de Irun en la que solicita utensilios de protección, botiquín y abastecimiento. Más concretamente, instrumentos como gafas de protección, guantes ignífugos, batefuegos, cascos con pantalla protectora, mascarillas FPP3, EPIS, linternas frontales, suero fisiológico, Betadine, gasas, crema de protección +50, lágrimas artificiales, crema para quemaduras, agua, barritas energéticas y frutos secos.

La recogida seguirá hoy, de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00, y se reanudará mañana con el mismo horario. Si todo se desarrolla como tiene previsto, partirá con su camión este mismo viernes. «Estaré un día entero de viaje, así que llegaría allí el sábado. Repartiré todo y volvería para el domingo», resume.

Recogida más complicada

Aunque hace un llamamiento a que la sociedad guipuzcoana colabore, admite que esta recogida será «más complicada» que la de la dana de Valencia. «Tienen necesidades más específicas y los productos son más especializados. Quizá sea más difícil reunir todo el material, pero soy optimista». Una vez disponga de todo el material solicitado, pondrá rumbo a Verín, en la provincia de Orense, donde mantiene contacto con el centro de coordinación de Viana do Bolo, con el que gestionará el reparto.

Todavía no lo tiene confirmado, pero no descarta desplazarse la semana que viene a algunas localidades de Salamanca –donde tiene una casa– para repartir comida para ganado. «De momento no se puede ir porque aún hay riesgo de que las naves se quemen. Pero cuando sea más seguro, es probable que vaya».