José Luis Alonso, de rojo, descarga junto a varios compañeros los primeros materiales recibidos. DE LA HERA

Nueve viajes solidarios a la dana y ahora, a los incendios de Galicia

El irundarra José Luis Alonso se desplazará esta semana a Orense para trasladar material de ayuda humanitaria a las zonas afectadas

Martin Ruiz Egaña

Irun

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:06

En situaciones de catástrofe, algunas personas deciden dar un paso adelante y comprometerse de primera mano con las personas afectadas. Gente solidaria que, con la ... ayuda del resto de la ciudadanía, consigue aportar un granito de arena que resulta indispensable para que poblaciones enteras salgan adelante en momentos de extrema necesidad. El irundarra José Luis Alonso es una de esas personas, y ya demostró su talante solidario y capacidad de movilización en octubre pasado cuando el agua irrumpió en los hogares valencianos en una dana de dimensiones históricas.

Nueve viajes solidarios a la dana y ahora, a los incendios de Galicia